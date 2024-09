Helicóptero de la Policía en casa de Quintero: ¿Coincidencia o vigilancia política?

Colombia

Luego de que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegurara que un helicóptero de la Policía Nacional había estado dando vueltas sobre su residencia y que se trataba de una persecución política por parte de la administración del actual alcalde, Federico Gutiérrez, el director de la Policía, general William Salamanca, dijo que no era el caso.

Insistió en que se trata de un simple procedimiento que se lleva a cabo de forma semanal por parte de la institución para planear el servicio de seguridad y vigilancia de la ciudad, y que es solo una coincidencia que esta vez haya sido en limitaciones con la residencia del exalcalde.

“Semanalmente, la policía planea el servicio de seguridad y de vigilancia tanto aéreo como terrestre en Medellín. Y lo planea con un helicóptero para poder mirar donde la disuasión y la supervisión la hace el helicóptero en la ciudad” afirmó el general Salamanca.

Además, fue enfático en que la queja de Daniel Quintero obedece a que él sintió que el helicóptero lo estaba tal vez siguiendo, pero que el mismo general habló en la mañana de este 23 de septiembre con Quintero para despejarle esa duda.

“Aquí hay un plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad que los decide el propio comandante de la policía de Medellín. No participa el alcalde de Medellín. Yo hablé con el piloto ayer, el piloto está en comisión, ni siquiera sabía que ahí vivía el doctor Daniel Quintero”, enfatizó el director de la Policía Nacional.

Además, confirmó que esta vez el sobrevuelo fue en ese punto porque el piloto observó dos motocicletas en tierra e hizo un revuelo para mirar si requieren algún apoyo.

“Aquí no hay nada diferente a un trabajo juicioso establecido con la Policía Nacional de Medellín para mirar cómo el helicóptero disuada y acompaña la seguridad de la ciudad”, insistió el director Salamanca.

#JUDICIAL Frente a la seguridad del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el @directorpolicia aseguró que no se trata de sobrevuelos en su contra, sino de planes del servicio de seguridad que se hacen semanalmente a la ciudad. Vía: @MafeLatorreH pic.twitter.com/UDjgjEezbh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2024

¿Qué denuncia puntualmente Daniel Quintero?

En el video difundido en redes sociales, Daniel Quintero aseguró qué la responsabilidad de ese sobrevuelo era total responsabilidad del alcalde Federico Gutiérrez, y le dice: “aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima”.