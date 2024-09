Federico Gutiérrez denunció por injuria y calumnia a Daniel Quintero

Medellín

En las últimas horas se conoció que el alcalde del Distrito de Medellín Federico Gutiérrez demandó al exalcalde Daniel Quintero por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Esta acción se hizo ante la Fiscalía General de la Nación.

En el documento radicado a las 2:10 pm de este lunes 23 de septiembre, el actual alcalde argumenta la demanda contra Quintero por dos puntos específicos, todos relacionados con supuestas persecuciones y amenazas.

En el primer caso citado en la demanda, el alcalde Gutiérrez menciona un mensaje publicado por Quintero en la red social X el pasado 21 de septiembre; allí se lee “alcalde Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme así me tire 10 helicópteros encima”.

El alcalde Fico, en la denuncia, indica que se le atribuyen de manera personal conductas como constreñimiento, hostigamiento y amenazas, además de la utilización de bienes públicos para llevar a cabo dichas situaciones. El otro punto es precisamente la supuesta utilización del helicóptero de la policía para constreñir a Quintero con sobrevuelos en su casa.

El alcalde Fico negó estos señalamientos del exmandatario y recalcó que la alcaldía no cuenta con helicópteros y los sobrevuelos son realizados por la policía nacional y agregó que dicha información es conocida por el demandado, ya que fue alcalde de la ciudad.

Esta demanda ya fue notificada al señor Daniel Quintero Calle a su correo electrónico.

Demanda de Fico contra Quintero Ampliar