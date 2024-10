Vendedores informales de Cúcuta critican el manejo al espacio público en la zona céntrica

Cúcuta

Los vendedores informales de la zona céntrica de Cúcuta tienen reparos frente a las acciones de recuperación de espacio público que se vienen realizando por parte de la administración municipal.

Afirman que el manejo no ha sido el mejor y no se ha tenido en cuenta a los mismos trabajadores y las solicitudes que han presentado desde hace varios meses, además han sido varios los inconvenientes que se han presentado entre los vendedores y los gestores designados para esta labor.

“La perspectiva que tiene la administración municipal tiene sobre el tema de recuperación de espacio público es errónea, ya que todo no ha sido concertado con los vendedores informales, porque cada día llegan más vendedores al espacio público, sabemos que todos tenemos derecho a trabajar, pero organizadamente, hemos solicitado reunión con el alcalde porque en la Secretaría de Gobierno desconocen los derechos de los vendedores, tenemos 27 gestores de espacio público que no hacen nada, que no están debidamente capacitados” dijo a Caracol Radio Yeison Botello, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Economía Informal de Norte de Santander.

Meses atrás se tuvo participación de los sindicatos en las mesas de construcción del Plan de Desarrollo de la ciudad y no se logró la asignación de recursos para avanzar en su organización.

“Lastimosamente este Plan de Desarrollo no trae ningún presupuesto para la política pública de tal manera que no tiene bases para iniciar la política pública sino hasta la otra administración, entra en vigencia pero sin recursos” puntualizó Botello.

Son varias las propuestas que se han presentado y que esperan dar a conocer al alcalde en mesas de trabajo, pero hasta el momento no han logrado el espacio de diálogo con el primer mandatario de la ciudad.

“Hemos solicitado empezar a hablar con las secretarías, hemos solicitado los parques lineales porque cada día llegan más habitantes de calle, cada día gasta más plata en la recolección de basura en El Triángulo, hemos solicitado una planta temporal de gestores que sean de los vendedores informales, porque nosotros nos conocemos y no vamos de turismo” finalizó el representante de los vendedores.

Critican la labor de las autoridades en el centro donde a pesar de fortalecer su presencia, se siguen presentando en los mismos puntos, hurtos, venta de estupefacientes y otras actividades ilegales.