¿Negó la FCF la lesión de Yaser Asprilla?: Esto dijo el técnico del Girona

El virus FIFA es una realidad que afecta a los clubes cuando de partidos con las selecciones se trata. En esta oportunidad, fue el Girona de España el que perderá por algunos partidos a una de sus figuras: el colombiano Yaser Asprilla. El caucano estuvo con la Tricolor para la doble jornada Eliminatoria ante Bolivia y Chile, pero solo pudo actuar ante el primer rival debido a un problema físico.

El joven de 20 años ingresó para el segundo tiempo en la visita de la Selección Colombia frente a Bolivia que terminó en derrota. Reemplazó a Jhon Arias al minuto 63 y fue influyente en el intento de encontrar el empate, sin embargo, sobre los minutos finales del juego, recibió un golpe que lo dejó rengo y no pudo terminar de la mejor manera el juego.

Para el encuentro contra Chile en Barranquilla, fue enviado a la tribuna precisamente por el problema físico que sufrió, previniendo arriesgarlo. En su regreso al club, Girona informó que se trata de un esguince de tobillo, el cual falta por determinar la gravedad con pruebas médicas.

“Esguince en el tobillo izquierdo. Pendiente de pruebas para determinar el tiempo de baja”, dio a conocer la institución catalana. De momento, Asprilla, quien acumula 378 minutos y un gol en ocho partidos (3 como titular), no podrá estar este fin de semana en el juego ante Real Sociedad por la fecha 10 de la Liga de España.

🏥 COMUNICAT MÈDIC |



Pau López: edema ossi a la mà dreta: temps de baixa: 2-4 setmanes.

Bryan Gil: esquinç al turmell esquerre. La seva evolució marcarà la tornada amb l’equip.

Yaser Asprilla: esquinç al turmell esquerre. Pendent de proves per determinar el temps de baixa. — Girona FC (@GironaFC) October 18, 2024

¿FCF negó la lesión de Asprilla?

En rueda de prensa previa al juego ante la Real Sociedad en calidad de visitante, el entrenador, Míchel Sánchez, se mostró preocupado por los jugadores que se encuentran lesionados y no estarán en el juego: Pau López, Brayan Gil, Tsygankov, Blind, Oriol Romeu, Portu y los colombianos Jhon Solís y Yaser Asprilla.

“Hay dos jugadores, Bryan Gil y Asprilla, que no me esperaba sus lesiones. No se han podido recuperar. Nos preocupa más Solís, porque ya tuvo problemas a finales del curso pasado. El resto es lo mismo que ya teníamos antes del paro”, dijo al respecto. Es de mencionar que Solís sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará de baja por cuatro semanas.

Por su parte, profundizó sobre Asprilla asegurando que desde Colombia les dijeron que no había preocupación sobre una posible lesión, pero resultó que sí había un problema con su tobillo izquierdo. “De Asprilla nos dijeron en su país que no había lesión y hemos visto que tiene una lesión importante en el tobillo”, agregó.

Habrá que esperar el parte médico preciso de Asprilla, que dependiendo del grado del esguince, podría ir entre 1-3 semanas (grado I), de 3 a 6 semanas (grado II) y 8 a 12 semanas (grado III) en caso de tratarse de un desgarro completo del ligamento.