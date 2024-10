“Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando”: Petro por muerte de Sofía Delgado

Colombia

Tras confirmarse por parte de las autoridades en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, el asesinato de la menor Sofía Delgado, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X lamentando este suceso.

“Las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando”, empezó señalando el mandatario en su cuenta de X.

Mediante esta red social, el presidente concluyó su pronunciamiento asegurando que en el país “no podemos permitir más noticias como la de Sofía”.

Otros miembros del Gobierno se han pronunciado sobre este caso, como la primera dama Verónica Alcocer, quien en su cuenta de X recriminó que “el 11 de octubre conmemorábamos el Día de la Niña, una fecha para seguir trabajando por un mundo donde ellas crezcan seguras, pero con el asesinato de Sofía Delgado, de tan solo 12 años, nos enfrentamos a la cruel realidad de una sociedad que no ha sabido protegerlas”.

La primera dama consideró que la menor “no solo fue silenciada, fue arrebatada con violencia, una violencia que no podemos ni debemos tolerar más. Este dolor nos llama a unirnos, a replantearnos los valores que transmitimos y a construir, con urgencia, un país donde nuestras niñas puedan caminar sin miedo. Sofía merece justicia, pero más aún, nuestras niñas merecen vivir en paz”.