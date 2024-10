Tunja se consolida como la tercera ciudad más competitiva de Colombia

Tunja

En la más reciente publicación del Índice de Competitividad de Ciudades 2024, Tunja ha logrado posicionarse en el tercer lugar, solo por detrás de Bogotá y Medellín, reafirmando su lugar como una de las ciudades más competitivas del país. Este logro se destaca especialmente debido al tamaño de la capital boyacense y su capacidad para mantenerse en el podio, compitiendo de cerca con las dos ciudades más grandes e importantes de Colombia. Sin embargo, el informe también señala una serie de desafíos clave que la ciudad debe enfrentar, especialmente en áreas como la sostenibilidad ambiental y la diversificación de su economía.

El Índice de Competitividad de Ciudades,, evalúa el desempeño de 32 ciudades capitales de Colombia en aspectos relacionados con la economía, el desarrollo social, la gobernanza y la sostenibilidad. El análisis abarca 98 variables agrupadas en 13 pilares, que incluyen factores como infraestructura, salud, educación, innovación y acceso a mercados. Tunja, a pesar de ser una ciudad pequeña en comparación con Bogotá y Medellín, ha demostrado un desempeño sólido en varios de estos pilares, lo que le ha permitido mantener su lugar entre las tres ciudades más competitivas del país.

Carlos Sepúlveda de la Universidad del Rosario, explicó cómo se mide la competitividad de las ciudades y el propósito de este índice: “La competitividad de las ciudades se mide a partir de una amplia gama de indicadores que se agrupan en tres grandes bloques. El primer bloque incluye las condiciones habilitantes, que evalúan la solidez institucional, la infraestructura, la adopción de tecnología y la sostenibilidad ambiental. El segundo bloque examina el capital humano, en aspectos como salud, educación básica y superior, y la formación para el trabajo. Finalmente, el tercer bloque se enfoca en el desempeño económico, evaluando el entorno de negocios, la dinámica del mercado laboral, el sistema financiero, el tamaño del mercado, y la capacidad de innovación y sofisticación económica”.

Según Sepúlveda, el éxito de Tunja radica principalmente en su buen desempeño en las áreas de salud, educación y tecnología, donde ha logrado puntajes superiores al promedio nacional. Estos factores han sido clave para que la ciudad mantenga su competitividad frente a otras capitales de mayor tamaño y con mayores recursos. “Tunja ha logrado consolidarse como una ciudad líder en calidad educativa, especialmente en el nivel básico y superior. Las pruebas Saber 11 y Saber Pro han mostrado que los estudiantes de Tunja obtienen resultados significativamente superiores en comparación con otras ciudades, lo que refleja una inversión constante en la educación y la formación del capital humano”, comentó Sepúlveda.

Además de su liderazgo en educación, el sistema de salud de Tunja ha sido evaluado positivamente, con una cobertura y calidad de atención que superan la media nacional. Este factor ha sido crucial para que la ciudad obtenga un puntaje alto en el índice, dado que la salud es uno de los pilares clave que definen la competitividad de las ciudades.

Retos ambientales y desafíos en la gobernanza

A pesar de su destacada posición en el índice de competitividad, el informe también señala que Tunja enfrenta importantes desafíos, particularmente en el área de la sostenibilidad ambiental. Jacinto Pineda, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, destacó que, aunque Tunja ha logrado posicionarse como la tercera ciudad más competitiva del país, ocupa el puesto 24 en sostenibilidad ambiental. “Tunja tiene un desempeño muy bajo en términos ambientales. En el Día sin Carro, es importante reconocer que seguimos enfrentando grandes problemas relacionados con la emisión de CO2 y la contaminación por fuentes móviles”, explicó Pineda.

El bajo puntaje de Tunja en sostenibilidad ambiental refleja la necesidad urgente de implementar políticas más efectivas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. En particular, la ciudad ha sido criticada por no avanzar lo suficiente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que la coloca en desventaja frente a otras capitales que han implementado medidas más agresivas en este aspecto. “Estamos en el puesto 21 en cuanto a la contaminación por fuentes móviles, lo que es preocupante. No hemos avanzado lo suficiente en este tema, y es algo que debemos corregir si queremos seguir mejorando nuestra competitividad en el futuro”, advirtió Pineda.

Otro aspecto que requiere atención es la transparencia y la gobernanza. Pineda señaló que Tunja ha registrado retrocesos en temas como el desempeño administrativo, la transparencia en la contratación estatal y la eficiencia en la gestión pública. “Si bien hemos mantenido nuestra posición en el ranking general, hemos tenido retrocesos en áreas clave como la transparencia y la contratación pública. Esto es preocupante porque una gestión pública eficiente y transparente es fundamental para garantizar un entorno favorable para los negocios y el desarrollo económico”, añadió el profesor.

Diversificación económica: un reto para el futuro

Un tema recurrente en el informe de competitividad es la limitada diversificación económica de Tunja, especialmente en lo que respecta a su inserción en los mercados internacionales. Actualmente, la ciudad ocupa el puesto 19 en este aspecto, lo que pone de relieve la necesidad de diversificar su base productiva y reducir su dependencia de industrias tradicionales como el carbón y las esmeraldas.

“La economía de Tunja, al igual que la del departamento de Boyacá, sigue estando muy concentrada en un par de productos clave, lo que nos hace vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales”, explicó Sepúlveda. Según el informe, el 98% de las exportaciones de Tunja están compuestas por carbón y esmeraldas, lo que limita las oportunidades de crecimiento en otros sectores y restringe el acceso a nuevos mercados. “Es crucial que Tunja trabaje en la diversificación de su economía. Necesitamos desarrollar nuevos sectores productivos que no solo fortalezcan la economía local, sino que también nos permitan competir de manera más efectiva en el mercado global”, añadió.

El capital humano y la tecnología, los motores del éxito de Tunja.

A pesar de los desafíos mencionados, el informe destaca que Tunja sigue siendo una de las ciudades más competitivas gracias a dos factores clave: su capital humano y su entorno tecnológico. “Tunja tiene algunos de los mejores indicadores en educación y salud del país, lo que le ha permitido mantenerse competitiva frente a otras ciudades más grandes y con mayores recursos”, señaló Sepúlveda. La ciudad se ha destacado por su capacidad para atraer talento y retener a profesionales altamente calificados, lo que ha fortalecido su base de capital humano y ha contribuido a su crecimiento económico.

El entorno tecnológico de la ciudad también ha sido un factor determinante en su éxito competitivo. Según el informe, Tunja ha avanzado significativamente en la adopción de nuevas tecnologías y la digitalización de servicios, lo que ha mejorado su eficiencia en áreas clave como la gestión pública y el acceso a servicios básicos. Además, el sistema financiero de Tunja ha sido calificado de manera positiva, con una oferta per cápita superior a la de otras ciudades de tamaño similar. Esto ha permitido que la ciudad cuente con un entorno más favorable para el desarrollo de negocios y el acceso a financiamiento.