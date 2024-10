Sencilla receta para hacer morcilla en freidora de aire: Tarda 7 minutos en cocinarse

La morcilla, en Colombia, se remonta a la época precolombina. Es un producto gastronómico que se puede consumir solo, en fritangas, como parte de una bandeja paisa o en asados.

Esta preparación es el resultado de la combinación de sangre de cerdo, arroz, cebolla y especias, con lo que se logra un perfil de sabor intenso y característico, que atrae tanto a locales como a extranjeros.

Adicionalmente, la morcilla aporta valor nutricional significativo. Es una fuente de hierro y proteínas. No obstante, su alto contenido de grasa sugiere que debe ser consumida con moderación.

Es común que las regiones adapten su versión de la morcilla, dependiendo de los ingredientes locales y tradiciones culinarias.

¿Por qué debería cocinar morcilla en freidora de aire?

Cuando se hacen este tipo de preparaciones en Air Fryer se utiliza menos aceite que en una fritura tradicional. La cocción a baja temperatura y sin aceite ayuda a preservar los nutrientes de la morcilla.

La freidora puede otorgar una textura más crujiente y realzar el sabor natural de la morcilla, sin la necesidad de freír. Se recomienda utilizar una cesta o bandeja para evitar que la morcilla se pegue. También es importante no sobrecargar la freidora para asegurar una cocción uniforme.

Cabe destacar que la receta tradicional de morcilla implica limpiarla y prepararla antes de cocinarla en freidora de aire a 180° C durante 10 a 15 minutos. Por otra parte, la versión precocida disponible en supermercados ofrece comodidad, ya que solo requiere seguir las instrucciones del paquete y cocinarla durante 4 a 7 minutos en la misma temperatura.

¿Cuál es la receta definitiva de morcilla en Air Fryer?

Ingredientes:

Una morcilla fresca o precocida, de aproximadamente 200-250g.

Una cucharada de aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto.

Especias o hierbas, puede usar orégano, tomillo, pimentón (es completamente opcional).

Para preparación debe precalentar la freidora a 180°C. Limpie la morcilla y quite cualquier envoltura, luego córtela en rodajas de aproximadamente 1 a 2 centímetros de grosor.

Coloque las rodajas en la cesta de la freidora en una sola capa y rocíe con aceite de oliva, luego sazone con sal, pimienta y especias al gusto. Cocine durante 7 minutos, es importante que mantenga la temperatura a 180°C.

Acto seguido, sacuda la cesta cuando hayan transcurrido 3 minutos y 30 segundos para asegurar una cocción uniforme. Finalmente, retire la morcilla y sírvala caliente.

La receta recomendada es en rodajas, pero si decide meterla completa, lo que aumenta la probabilidad de que se estalle, acá unas recomendaciones: no sobrecargue la cesta; asegúrese de que las rodajas estén en una sola capa; no aumente la temperatura; no cocine durante demasiado tiempo; y use una morcilla fresca y de buena calidad.

Para implementar algo de variedad en el producto, se recomienda agregar un toque de vinagre o limón para realzar el sabor. También puede utilizar diferentes especias, condimentos, hierbas, para cambiar el sabor.

