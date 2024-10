Oro no se esconde porque la ministra Muhamad diga que es reserva: Asociación de Mineros

La presidenta de la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (Santander), Ivonne González, estuvo en los micrófonos de 6AM para explicar la problemática que engloba el Decreto 044 del 2024 dictado por el Ministerio de Ambiente.

Por esta coyuntura, hay campesinos y mineros que están protestando ya que la delimitación de áreas de reserva, dicen ellos, afecta a más de 100.000 familias. Esto borraría del mapa a seis municipios cuyas actividades productivas se volverían ilegales.

Para González, la implementación de este decreto se está haciendo por capricho y sin fundamentos técnicos. Afirmó que se le solicitó a la Ministra que detenga esta situación y realice los estudios técnicos necesarios porque la Minería se ha practicado, en el caso de Vetas Santander, por 472 años.

“El decreto 044 está exclusivamente para poder parar todas las actividades. Creemos que no pudieron volver paramos lo que no es Páramo, entonces simplemente quieren coger las áreas que no quedan en Páramo y volverlas reserva, acabando con toda la Provincia de Soto Norte”, agregó González.

Al complicar la actividad de la minería, que es legal, lo que ha ocurrido es que esa zona se la ha tomado la minería ilegal. Ante esta situación, González dijo: “El oro no se va a esconder porque la Ministra diga que es reserva o que la restrinja”.

Explicó que en el de Soto Norte, en California, ha llegado mucha gente de muchas partes que nadie sabe por qué, llegan a busca el oro sin que sepan de minería.

