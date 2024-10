Con más de 30 mil personas, iniciarán un paro minero en tres subregiones de Antioquia

Antioquia

Las diferentes asociaciones de pequeños mineros de Antioquia se unieron para iniciar un paro minero conjunto a partir del lunes 21 de octubre en el Occidente, Nordeste y Bajo Cauca. La concentración iniciará el 20 del mimo mes. En las tres subregiones se espera una participación de más de 30 mil personas.

Las organizaciones alegan incumplimiento en la formalización de los pequeños mineros por parte del gobierno nacional, lo que los llevó a detener sus labores y tomarse los territorios. La alianza con las demás organizaciones ha permitido que la misma actividad se lleve a cabo en los departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar y Santander.

“A partir del 20 de octubre ya estamos todos concentrados aquí en Caucasia, los más de 20.000 mineros que hemos hecho convocatoria, y la manifestación masiva arranca el día 21. No te puedo decir hora exacta porque también hay que contar con el clima, que en este momento a veces llueve. Algunos mineros ese mismo día es que están saliendo para la marcha que vamos a hacer ese día”, dijo a CARACOL RADIO la señora Lizeth Osorio Martínez, presidenta del Comité por la vida y la formalización minera Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba.

La señora Osorio también les pidió a las comunidades y comerciantes comprensión, ya que asegura que la mimería en el Nordeste, Bajo Cauca y Occidente en Antioquia son las que mueven en gran parte la economía.

“En estas manifestaciones, de alguna u otra manera, la comunidad se va a ver afectada por el tema del ingreso de los alimentos, digamos que el transporte regional hacia otras ciudades capitales no va a ser normal. Quisiera decirle a la comunidad que esté en total tranquilidad, que lo que queremos es ser escuchados”.

Precisamente, la preocupación de muchas personas es que este nuevo paro suceda lo mismo que el realizado el año pasado en el mes de abril cuando hubo afectación grave a las misiones medias, desabastecimiento y daños en la propiedad privada e incomunicada la subregión durante varios días. El presidente de la Mesa Minera Segovia-Remedios, Yarley Marín López, cuyo gremio también se sumará al paro, también le envió un mensaje de tranquilidad a las comunidades.

“Las indicaciones que hacemos desde las coordinadoras, desde cada uno de los comités de sus regiones es proteger la vida, proteger y respetar la propiedad privada, habilitar el paso para las personas que van con remisión y la misión médica. Digamos que son hechos aislados fuera de la protesta, que no queremos que sigan ocurriendo porque eso lo que hacen es efectivamente manchar la protesta pacífica que se realiza en cada uno de los municipios. Entonces, la idea es sensibilizar a nuestra comunidad a que no caigan en eso y que el gobierno nacional debe proteger tanto a los que estamos en la manifestación como a los que están por fuera”, le dijo a CARACOL RADIO.

¿Qué motiva este nuevo paro minero en Antioquia?

La vocera del paro minero en el Bajo Cauca, la señora Lizeth, asegura que pese a las múltiples mesas técnicas adelantadas con los pequeños mineros informales el gobierno nacional no los ha escuchado y hoy la formalización minera está en el mismo punto que el año pasado cuando se originó el primer paro. Además, agrega que este proceso no ha terminado y por ello creen que el gobierno nacional les ha mentido.

“En términos generales, quedamos 2.499 Unidad Productiva Minera. De esas 2.499 UPM, el 70% son UPM con maquinaria amarilla, es decir, 735 UPM. Hoy vemos con mucho desconcierto que el presidente de la agencia prácticamente nos está diciendo que la maquinaria amarilla no quedó incluida dentro del proceso de formalización por ser de mediana minería”, agregó.

Además, insiste en que como comité han cumplido todas las exigencias del gobierno nacional y pese a ello no han encontrado ninguna respuesta. La misma que exigían ante el decreto firmado que permite a la fuerza pública destruir la maquinaria amarilla sin medir si es pequeño o mediano minero.

“Nosotros hemos agotado todas las instancias, le escribimos al señor presidente, buscamos a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría para que nos hicieran el acompañamiento, la Defensoría, porque ellos han sido garantes en el proceso, y siempre responden ambiguamente. El encargado de esa área era el Ministerio de Minas y hacia ellos tenía que dirigir el oficio. Eso me respondieron desde Presidencia. Entonces imagínese usted cómo queda uno ante una situación de zozobra.

Nordeste

Precisamente desde el Nordeste de Antioquia, la Mesa minera Segovia-Remedios también expone sus motivos para apoyar este próximo paro minero.

“Hoy los mineros seguimos siendo criminalizados, estigmatizados y solo encontramos respuestas por parte del Ministerio de Defensa con operativos. Cuando no se han hecho efectivas las caracterizaciones de acuerdo con el Plan Único de Formalización Minera, este nace después de la Ley 2250. Eso es lo que reclamamos, venga, si no hay áreas para legalizarnos, tampoco nos criminalicen, que nosotros no somos criminales”, agregó Yarley Marín López.

Otra de las preocupaciones del líder minero es la COP-16 por los temas que allí se manejarán ya que van en contravía de sus necesidades y peticiones.

“Creemos que ahorita con el tema de la COP-16, pues la situación para nosotros los mineros se va a complicar aún más, porque el gobierno viene firmando tratados internacionales, pero esos tratados internacionales también tienen la obligación de verificar las comunidades campesinas o rurales que existan en los territorios y proteger su modo de vida y ayudarlos a migrar a tecnologías limpias que contaminen menos el medio ambiente. Y a eso estamos dispuestos los mineros, a trabajar de la mano con el gobierno también para explotar y hacerlo de manera armónica con el medio ambiente”, agregó Yarley.

Los dos lideres también comentaron que, justo cuando el gobierno conoce que se confirma un nuevo paro minero en Antioquia, están tratando de comunicarse con los líderes para evitar la manifestación que queda conformada para este próximo fin de semana.