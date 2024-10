Harris y Trump concentran sus campañas en el voto masculino

A casi tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris predice que ganará la contienda y Donald Trump, su oponente republicano, aún no se compromete a aceptar los resultados si él no gana. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Quedan pocas semanas para las elecciones del 5 de noviembre, en las últimas horas comenzó la votación anticipada en Georgia y Utah y este viernes será el turno para Carolina del Norte. Según las más recientes encuestas, Donald Trump y Kamala Harris continúan cabeza a cabeza en los sondeos, la demócrata mantiene una ventaja marginal de 3 puntos porcentuales sobre el republicano 45% frente a 42%. Sin embargo, el republicano lidera en algunos estados bisagra, claves en la carrera por la Casa Blanca.

Los hombres son ahora el enfoque de las campañas de ambos candidatos. Este martes Kamala Harris participó en un show de radio, popular entre los afroamericanos, en donde predijo que ganará la contienda.

“Esta es una carrera con un pequeño margen de error, está apretado, pero yo voy a ganar. Y lo que está en juego es muy profundo e histórico”, dijo Harris.

Por su parte, Trump participó en una entrevista con Bloomberg en donde describió su plan económico y argumentó sus propuestas de imponer enormes aranceles a los productos extranjeros que dijo equivaldría a un elixir económico, uno que, según él, recaudaría enormes sumas para el gobierno, protegería a las empresas estadounidenses de la competencia extranjera y estimularía a las empresas extranjeras a abrir fábricas en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si se competía a respetar los resultados electorales, y fomentar la transferencia pacífica de poder, Trump respondió con evasivas

“Tuvimos una transferencia de poder pacífica, tuvimos una pacífica y patriótica. Si tu piensas que unas elecciones fueron torcidas, todavía pienso que lo fueron, llegará el día en que no puedas protestar, pero si no lo hacemos no tendremos elecciones honestas”, dijo Trump.

Trump calificó como pacífica y patriótica a las protestas del 6 de enero donde miles de sus seguidores irrumpieron el Capitolio para evitar la certificación de Joe Biden como presidente electo.

Los candidatos ahora concentran sus esfuerzos y mítines de campaña en los siete estados indecisos que son los que definirán el ganador de la elección que promete ser muy ajustada.