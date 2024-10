Fecode denunció a concejal Sebastián López por estigmatización, los llamó “farcode”

Medellín, Antioquia

En la sesión del concejo del 4 de octubre, la intervención de una docente de la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo, causó polémica. La profesora acompañó la denuncia del Consejo Distrital de juventudes por la falta de entrega de almuerzos a más de 21 mil estudiantes de colegios públicos en Medellín, debido a las insuficientes condiciones de infraestructura de los restaurantes escolares y lanzó comentarios que fueron tomados en el recinto como adoctrinamiento.

Entre la denuncia sobre las condiciones precarias de alimentación de los menores, la docente dijo expresiones como: “Federico lo recuerdo es por “plata es plata”, que lo dicen todos los alumnos, uno les dice los principios y ellos dicen que no, que plata es plata. Que yo traigo la plata a mi casa y mis cosas, como sea, no me pregunten”, entre otras cosas.

¿Este tipo de docentes son los que @fecode envía a los colegios para adoctrinar sus hijos? GRAVÍSIMO este asunto. ¿Acaso por ser profesora tiene derecho a decir las cosas que dijo?

No quise recortar ni un segundo de la intervención de la docente del INEM del Poblado. Escuchenla… pic.twitter.com/WBZoAeAi1p — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) October 6, 2024

Estas expresiones en su intervención de cerca de 6 minutos generó disgusto entre los concejales, pues señalaron sus palabras como acusaciones falsas y adoctrinamiento en su labor educativa.

Entre ellos, el concejal Sebastián López quien expresó en su intervención: “Si yo quiero decir Farcode, yo digo Farcode, así les hierva la sangre. Este micrófono dice Farcode, porque están adoctrinando a dos manos en las instituciones públicas del país, porque Farcode no permite que evalúen los maestros. Yo con todo respeto, donde mi hija la esté educando una maestra de ese tipo, la saco de ahí inmediatamente y la denuncio también. Por Dios, no permiten que evalúen, no permiten, sólo adoctrinan”.

Denuncia de Fecode

Ante la polémica situación, Fecode denunció en sus redes sociales mediante un comunicado que rechazaban tajantemente la intervención del concejal del Centro Democrático y que por tanto, le exigen que se retracte.

“FECODE exige al concejal de Medellín SEBASTIÁN LÓPEZ VALENCIA su retractación sobre el relacionamiento que hace de la Federación con grupos armados, el presunto adoctrinamiento, al igual que otros señalamientos, todos falsos; le responsabilizamos de la violencia que incentiva y que puede afectar a nuestros afiliados, producto de sus declaraciones”, indica el comunicado.

Denunciamos la estigmatización del concejal Sebastián López Valencia @sebaslopezv del partido @CeDemocratico en el @ConcejoMedellin contra FECODE

Exigimos al @CNE_COLOMBIA que haga realmente su trabajo, avance en las indagaciones y proceda con medidas.@UnidadVictimas… pic.twitter.com/Q4RjJlepyH — fecode (@fecode) October 16, 2024

En el mismo agregan que reiteran su compromiso con la defensa de los derechos de los maestros, maestras y las comunidades educativas, y condenan la violencia, por lo que piden respeto por la dignidad de su profesión.

Por ahora, el concejal Sebastián López no ha emitido ninguna respuesta.