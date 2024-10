21 mil estudiantes en Medellín no reciben almuerzo, les dan raciones de contingencia

Medellín, Antioquia

21.288 estudiantes de colegios públicos de Medellín no reciben almuerzo durante su jornada escolar, pues las condiciones de infraestructura son insuficientes para la preparación de alimentos en sitio. En cambio, por medio del Plan de Alimentación Escolar, la alcaldía entrega unas raciones industrializadas, que, en palabras simples, es un refrigerio compuesto por una fruta, una bebida láctea y un pan.

Son 64 instituciones educativas que se atienden con esta “ración de contingencia” entre los 448 comedores que se tienen activos en 437 establecimientos educativos del distrito, atendiendo en su totalidad en diferentes modalidades a 232.000 menores; que según ha denunciado el Consejo Distrital de Juventudes, pasan hasta 10 horas dentro del colegio por actividades extracurriculares y la jornada de media técnica.

Las extensas jornadas académicas, dejan en situación de vulnerabilidad a estudiantes, que, en muchas ocasiones, no cuentan con los recursos económicos suficientes para garantizar una buena lonchera o empacar un almuerzo. Es por esto que reclaman al PAE entregar la cantidad y calidad necesaria de alimentos.

Según la denuncia, la crisis empezó en la época de la pandemia, donde las instituciones educativas tuvieron un abandono en el mantenimiento de infraestructura, afectando en su mayoría al buen estado de los restaurantes escolares, por lo que, con lupa, identificaron la necesidad y se hicieron las reclamaciones ante la administración distrital.

“En algunos de los colegios se terminaban obras a finales del año pasado y todavía están sin entregarse los restaurantes, que dicen que efectivamente sí se terminaron algunas obras pero que, por falta de dotación, por falta de menaje no se pueden habilitar. Entonces la crítica de nosotros es por qué van 10 meses de esta administración y siguen sin habilitar esos restaurantes que ya habíamos identificado que estaban cerrados”, expresó María Camila Arango, Consejera Distrital de Juventudes.

La ración de contingencia

El PAE cuenta con dos tipos de modalidades, dos preparadas en sitio (almuerzo y complemento am/pm) y tres industrializadas (ración industrializada, vaso de leche y ración de contingencia). En todos los casos, la alcaldía de Medellín asegura que se cumple con la cantidad calórica impuesta en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

“Todas las raciones industrializadas incluyendo la ración de contingencia se componen de una bebida láctea como leche, yogur o avena. Un panificado lo entregamos en diferentes preparaciones y en diferentes gramajes de acuerdo a la edad de los niños y una porción de fruta o frutos secos. Esta ración de contingencia aporta el 20% o más de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes por lo tanto cumple con los requerimientos normativos y nutricionales para ser entregados a los escolares beneficiarios”, expuso Lina Chavarriaga, directora del Equipo de Seguridad Alimentaria de Medellín.

La ración, sin embargo, no parece ser suficiente ante las necesidades de los estudiantes de los colegios que hoy siguen sin contar con las condiciones óptimas de infraestructura del restaurante escolar y que, aunque pasen los años y revisiones de funcionarios administrativos, tienen el mismo reclamo: el hambre.

Enrique, un estudiante de bachillerato de la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo, uno de los colegios que no recibe almuerzo, relató a Caracol Radio cómo ve constantemente a sus compañeros descuadrar los pasajes para comprar algo de comer y quejarse por los pocos cupos para reclamar el refrigerio, que a veces llega en mal estado, o no los llena lo suficiente para soportar su jornada de 6:45 a.m. a 6.50 p.m.

“Durante la hora la cual nosotros tenemos para el cambio de jornada, cuando tenemos la jornada completa, he llegado a hablar con compañeros, los cuales directamente describen que no tienen nada para comer. No tienen ni plata, ni almuerzo, no tienen nada” expresó.

Proyección de cobertura alimentaria

La alcaldía de Medellín indicó que durante 2024 han restablecido el servicio de comida preparada en sitio para más de 27.600 estudiantes en 68 establecimientos educativos que iniciaron el año con ración de contingencia y que para el año 2027, esperan atender 268.000 estudiantes, logrando un incremento de cobertura de 48.000 cupos.

La problemática ha generado una alerta tanto en el Consejo Distrital de Juventudes como en las comunidades educativas, debido a que la mayoría de los 64 colegios afectados están ubicados en las zonas nororiental y noroccidental de la ciudad, zonas donde se concentran los mayores índices de pobreza multidimensional, lo que también las convierte en los sectores con las tasas más altas de deserción escolar.