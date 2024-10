Once Caldas gana de manera agónica ante Pasto y está virtualmente en cuadrangulares

Once Caldas vs Pasto/@Oncecaldas

Victoria en los últimos minutos del Once Caldas ante Deportivo Pasto con un gol en de Juan David Cuesta para el 2-1 final. La vuelta al gol de Dayro Mauricio Moreno es más que positiva, el delantero está a tan solo tres goles de hacer historia e igualar a los dos máximos goleadores del país.

No fue un rival sencillo, Deportivo Pasto ha tenido un gran inicio de semestre y permanece en el octavo lugar con 20 unidades. El gol del defensor central Nicolás Gil no fue suficiente para rescatar un punto en condición de visitante, es importante resaltar el buen partido del portero Diego Martínez con 5 atajadas en total.

Ventaja para los blancos

El primer tiempo fue todo del equipo local. El equipo de Hernán Darío Herrera salió con la postura que ha mostrado durante todo el torneo y buscó desde los minutos iniciales el gol. Apenas en 10 minutos de juego, tuvo dos llegadas con Dayro Moreno: la primera al minuto 6 con un remate desviado de Dayro Moreno y la segunda con un cabezazo al 9′ que desvió el arquero Diego Martínez.

Lucas Barrios, Mateo García y Luis Palacios se encargaron de generar las llegadas de más peligro. El conjunto albo ganó todos los rebotes y solo le faltaba concretar. Pero fue al minuto 32, con un envío desde la izquierda, que Camilo Ayala incidió en una jugada peligrosa dentro del área y cometió falta contra Alejandro García, impactando la zona costal de su torso. El juez, Steven Camargo, no dudó en sancionar el penal y amonestar al jugador del Pasto.

El cobro, sobre el 35′, no podía ser de otro: Dayro Moreno, con su estilo característico de pateo, eligió su lado derecho, el contrario al arquero Diego Martínez, y regresó al gol luego de dos juegos. Por su parte, llegó a la anotación número 343 en su carrera, quedando a solo tres de igualar a los máximos goleadores de Colombia, Víctor Aristizábal y Radamel Falcao García.

Juan Cuesta lo ganó en los últimos minutos

Para el tiempo complementario, el técnico paraguayo, Gustavo Florentín, decidió darle ingreso a Cristian Arrieta, Gustavo Torres y Gustavo Charrupí buscando tener más peso ofensivo. No obstante, las aproximaciones se generaron con el central Nicolás Gil: primero al minuto 60 con un anticipo al arquero James Aguirre y luego sobre el 65 tras el centro de tiro de esquina desde la derecha de Gustavo Torres.

Desde dichas acciones, sí logró jugar con más regularidad en campo contrario el cuadro nariñense. Una falta de Joel Contreras sobre José Cuenú, derivó en un envío desde la zona derecha de tiro libre de Kevin Londoño, que se desvió en el área, y Nicolás Gil, quien había tenido las dos aproximaciones para los nariñenses, lo igualó con un impacto en la rodilla al 76′.

En los últimos minutos, cuando todo parecía decidido, un córner elaborado por Roger Torres, quien encontró la cabeza de Juan Cuesta, que puso el 2-1 con un fuerte remate de cabeza que se coló por el palo derecho.