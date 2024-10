Play/Pause El Pulso del Fútbol, 14 de octubre de 2024 47:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el ambiente que se siente en Barranquilla, un día antes del partido entre Colombia y Chile. Juan Felipe dijo: “Mi corazón está con la expectativa de volver a ver una buena Selección Colombia, después de haber jugado en El Alto, igual hay calor, pero es un ambiente más humano. No he visto la primera camiseta de Colombia en Barranquilla”. Sobre el tema César agregó: “Me dicen que hay boletas y que el estadio no se va a llenar mañana, todavía está temprano, porque es un día antes y esperaremos a mañana a ver cómo está el ambiente”.

