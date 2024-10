Padre de Jhon Córdoba: “Delantero que tenga oportunidad de gol y falle, es defensa”

Acisclo Córdoba sembró en Jhon Córdoba el amor y la pasó por el fútbol, pues el recordado delantero tuvo una larga trayectoria por diferentes equipos de Colombia como Junior, Nacional, Millonarios, Santa Fe, entre otros. Jhon, quien se ha destacado en los últimos años por su capacidad goleadora, no tuvo una buena tarde en el más reciente partido de la Tricolor ante Bolivia por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial.

El futbolista del Krasnodar tuvo dos opciones claras que le pudieron haber dado al combinado nacional, el empate en un complicado reto en la altura. Pero Colombia terminó cayendo por la mínima diferencia y, a su vez, perdió el invicto que tenía en el camino a la Copa del Mundo. El gran señalado fue Jhon Córdoba, quien no pudo concretar las acciones que se generaron.

En diálogo con Caracol Deportes, Acisclo Córdoba salió en defensa de su hijo. Asimismo, manifestó que era un partido muy complicado, que si se siguiera jugando, aún no se hubiera podido convertir gol. “Jhon está bien. Eso le sucede a cualquier delantero. Delantero que tenga oportunidad de gol y falle, es defensa. Después del partido lo llamé y le dije que estuviera tranquilo. Él tiene oportunidades porque las busca”, inició diciendo.

Sobre cómo se levanta el ánimo ante este tipo de situaciones, indicó: “Que los compañeros y el técnico lo arropen mucho, porque normalmente uno después del partido se desespera. Afortunadamente, hay otro partido y si tiene la oportunidad de jugar, la va a meter.

Asimismo, comentó que a pesar de que Jhon no está acostumbrado a la altura, lo vio bien en estas condiciones. “Yo pensé que él no iba a aguantar porque él no está acostumbrado a jugar en altura. Cuando jugaba acá en Colombia, iba a Bogotá, pasaba trabajo, en Manizales y Pasto.... Los movimientos que hizo los hizo bien. Desafortunadamente, no metió los goles, pero ese es el fútbol”.

“Cuando él entra a la cancha, en el primer porque que hace se ahoga, pero después se normalizó. Es normal cuando uno va a la altura, pero más tarde uno se normaliza, no corre igual a los que son locales”, agregó sobre la influencia de la altura.

Entretanto, concluyó que la altura afecta los movimientos del balón y eso tal vez incidió en que Córdoba fallara las que tuvo. “Cuando juegas en la altura, el balón es más rápido, más difícil de controlar. La primera, la que le dio Arias (que pega contra el palo) en condiciones normales, Jhon tiene que meter ese gol. Así se dio y así es la vida”.