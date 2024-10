Jhon Córdoba, autocrítico tras su actuación ante Bolivia: “Es un partido para olvidar”

La falta de definición fue la que le pasó factura a la Selección Colombia en su visita a Bolivia. La Verde aprovechó una desconcentración del equipo de Néstor Lorenzo y, por intermedio de Miguel Terceros, la mandó a guardar con un golazo. La Tricolor tuvo opciones para empatarlo y hasta ganarlo, pero los atacantes no estuvieron enchufados con las redes.

Jhon Córdoba, quien ingresó sobre el minuto 24 en reemplazo de Roger Martínez, que se retiró lesionado, tuvo por lo menos dos acciones claras de frente al arco del portero Guillermo Viscarra. Una la estrelló contra el palo tras un centro desde la derecha de Santiago Arias, y otra, en un mano a mano con el arquero, no definió bien y el cuida palos boliviano se quedó con el balón.

En zona mixta, el delantero del Krasnodar de Rusia, fue autocrítico al decir que no fue su tarde, pero es consciente de que el fútbol da revanchas, por lo que ante Chile será a otro precio. “Sabíamos que era un partido difícil. Para mí es uno de esos partidos para olvidar, pero esto hace parte del fútbol. Ahora me queda levantar cabeza, hay momento en los que entran todos, hoy no entraron. Soy autocrítico y hay que seguir trabajando para que el gol vuelva”.

Colombia contó con un hombre de más durante casi todo el partido, pues al minuto 23 se fue expulsado Héctor Cuéllar por una fuerte entrada sobre Roger Martínez, quien salió lesionado. Sobre no poderle ganar a un equipo con 10 jugadores, dijo: “Fue ese día en el que no tuvimos la suerte, especialmente yo, pero esto es fútbol. Hoy no tuve la suerte necesaria, pero seguiré trabajando para hacerlo bien”.

Finalmente, respecto al duelo del próximo martes ante Chile, comentó: “Ahorita viene un rival difícil en casa. Somos autocríticos y vamos a corregir lo que tengamos que corregir”. Es de mencionar que para el encuentro en Barranquilla, regresa Jhon Jader Durán, quien estuvo cumpliendo fecha de suspensión contra los bolivianos.

Declaraciones de Jefferson Lerma y Cucho Hernández

