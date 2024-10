Comité Disciplinario responde a primera instancia de apelación de Atlético Nacional

Partido Nacional vs. Junior. Foto: Colprensa.

El Comité Disciplinario de la Dimayor le respondió a la apelación de Atlético Nacional, tras la histórica sanción del juego suspendido ante el Junior de Barranquilla, donde se decidió declarar como ganador al equipo barranquillero, tras los enfrenamientos presentados entre hinchadas de ambos equipos en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

El Comité decidió negar el recurso del equipo antioqueño, aunque le dio una chance más para apelar esta nueva decisión ante el mismo Comité. De momento, Junior sigue siendo declarado como el vencedor de dicho compromiso.

“El Comité no decidió reponer la decisión contenida en el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024 una vez corroboró que si bien las conductas impropias ocurrieron en las tribunas Norte y Occidental del estadio Atanasio Girardot, derivadas de tales se debió suspender definitivamente el partido que se estaba disputando porque los actos de violencia se extendieron a lo largo del estadio, conforme se advierte en las imágenes oficiales, afectando directamente la competencia, que es el bien jurídico preferente que debe salvaguardar esta autoridad disciplinaria”, se informó en la más reciente resolución.

Al respecto se añade: “1. No reponer la decisión contenida el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. No acceder a las pretensiones del club Atlético Nacional S.A. 3. Conceder el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR”.

De igual manera, el Comité Disciplinario de la Dimayor decidió mantener la sanción al estadio Atanasio Girardot. El castigo fue de seis fechas sin asistencia de público en el escenario deportivo. La apelación del Junior fue rechazada, con chance a una nueva apelación.

Se mantuvo la roja a Yeison Guzmán

De igual manera, el Comité Disciplinario de la Dimayor decidió mantener la tarjeta roja a Yeison Guzmán, expulsado durante el pasado juego entre Pereira y Deportes Tolima. El club de Ibagué protestó dicha decisión, dado que proviene de un codazo de Jhonny Vásquez a su jugador.