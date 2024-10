Presidente de Nacional: “Nuestra posición es que se entreguen los puntos al ganador”

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, se refirió, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, sobre cómo avanza la apelación a la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor, en la cual se decidió darle los tres puntos del juego suspendido ante el Junior al equipo barranquillero, a pesar de que el partido se encontraba 2-0 a favor de los antiqueños.

Arango también criticó el momento del arbitraje en el fútbol colombiano, habló de cómo poder erradicar la violencia de los estadios y elogió el trabajo del mexicano Efraín Juárez, tras sus primeras semanas en el país.

¿Cómo va el proceso de apelación de la sanción?

“Ha sido una semana concentrados en lo deportivo, en preparar el partido contra el Cali, en preparar el partido del próximo lunes contra Envigado. En cuanto al tema de la sanción impuesta por la Dimayor, nosotros interpusimos el recurso de reposición el viernes de la semana pasada y estamos aún a la espera de la respuesta del Comité para entender en qué posición quedamos y seguir avanzando tal cual lo declaramos. Es nuestra intención de buscar un equilibrio sano en la determinación que tome la Dimayor”.

¿Qué esperan de ello?

“Estamos tratando el tema de la sanción en dos puntos; uno, donde nuestra posición inicial ha sido que se entreguen los puntos al ganador hasta el minuto que se pudo disputar el partido lo iba siendo con suficiencia en la cancha; y el segundo, buscar reducir la sanción de la plaza, que nos parece muy generosa, dada las circunstancias y los eventos que nosotros relacionamos de la forma en la cual se desarrollaron, la cual nosotros consideramos injusta, porque el único perjudicado está siendo Atlético Nacional”.

¿Nacional estuvo de acuerdo que la hinchada del Junior entrará al partido?

“De hecho, lo que se hace es que se tienen en cuenta voces, incluso de las barras, como decíamos ahí, que se cuenta con voz y no voto, Nacional históricamente nunca había tenido problemas con la hinchada del Junior en ese sentido. Lo que hacemos es que contamos con un voto en la comisión, nos opusimos en su momento y si lo dijimos, que hubo una solicitud de parte de dos barras de entrar, nosotros dijimos ‘consideramos que dos ya es mucho, con una creemos que no habría problema’ y por eso Nacional no se opuso con el hecho de que hubiera hinchada visitante. Nosotros creemos en el tema del fútbol en paz, no lo vemos como un problema y quisiéramos que en un momento las hinchadas de ambos equipos puedan asistir al estadio. Dadas las circunstancias es un tema que hoy no podemos pensar igual por el nivel de responsabilidad que se nos indica. Siempre hemos sido y seremos partidarios que las barras visitantes estén, lastimosamente hoy no están las condiciones para que esto suceda, en ese orden de ideas así se desarrolló el comité y esa fue la posición que se dio en el mismo”.

¿Qué opina del arbitraje del fútbol colombiano?

“Es un tema que a nosotros nos gusta tocar poco y ustedes han visto que el técnico, aunque hemos tenido decisiones arbitrales que nos han afectado, tratamos de no opinar mucho al respecto. Luego de lo sucedido ayer (Cali), no es que sea una nueva preocupación, es una preocupación permanente por lo que mencionó, porque lastimosamente y hablando ya de manera particular a lo que corresponde a Atlético Nacional, si hemos sentido que hay fallas recurrentes, evidentes y definitivamente si es un tema que tienen que revisar a profundidad, porque son decisiones que lastimosamente están afectando el resultado de muchísimos partidos y por ende la estabilidad de los equipos, no solo de Atlético Nacional, sino de los que se ven perjudicados por las malas decisiones del arbitraje”.

¿Cómo mejorar la seguridad del estadio a futuro?

“Nuestra posición ha sido esa desde el principio, más allá de buscar una sanción acorde con la situación, lo que nosotros queremos es buscar encontrar un mecanismo que nos permita cambiar la forma en la cual seguimos haciendo las cosas y nuestra posición ha sido que, históricamente esas sanciones que se han impuesto no han entrado a esa solución. Que nos unamos y trabajemos para que ese fútbol en paz llegue, que es lo que todos estamos buscando. Encima de perseguir los puntos, sobre todo está orientado mucho más a que no se entregue ese mensaje de que el violento tiene la capacidad de ganar un partido por fuera de la cancha, más allá de la necesidad de tenerlos simplemente por el tema deportivo. Esa intención de que no sean entregados al Junior es mucho más por ese mensaje que se entrega y lo de la reducción del estadio, más allá del tema económico va para que las personas que queremos disfrutar el fútbol en paz, lo podamos hacer y no nos veamos perjudicados por los violentos. En Atlético Nacional estamos trabajando en un protocolo que queremos presentar a la Secretaria de Seguridad en la mesa de convivencia que he mencionado, donde definitivamente estamos cambiando y estamos dispuestos, y ya no estamos haciendo inversiones por ejemplo en temas de detectores de metales, tenemos que seguirle dando muy duro al tema de cultura de fútbol que ya lo empezamos la semana pasada en nuestras redes y que no es un tema nuevo, como siempre Nacional pretende incita al estadio en paz, llevamos 500 niños por partido a su primera vez en el estadio y para nosotros el tema de responsabilidad social es demasiado importante. Esto no es un tema nuevo, pero si consideramos que debe intensificarse un poco más desde las inversiones necesarias en temas tecnológicos que faciliten la logística en el estadio, como las inversiones necesarias en una creación en una cultura de estadio, que nosotros estamos trabajando sobre eso y una articulación en los entes relacionados en el fútbol, entiendo que esto no es de un solo responsable, sino que todos tenemos que poner un poco más de lo que se está poniendo para que efectivamente se pueda cambiar”.

¿Se sienten abandonados por parte del Gobierno por la normatividad?

“Más allá que abandonados, creo que tenemos que asumir todos lo que nos corresponde y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo. Entendemos las posiciones de los diferentes entes en cuanto a las limitantes y precisamente la invitación es eso, qué limitantes tiene cada uno y cómo algunas de las partes las puede suplir, para que en ese sentido prime el bien superior que es buscar la paz en el fútbol”.

Sobre el proyecto de Efraín Juárez

“El proyecto va muy bien, nosotros estamos convencidos de lo que tenemos, de la forma en la cual debe jugar el equipo, de la forma en la cual debe ganar el equipo y que eso nos acerque al título que es nuestra ambición y nuestra intención este semestre. La buena mezcla entre los canteranos y los jugadores de experiencia que se viene dando, Efraín ha tenido una muy buena comunicación, un buen manejo y tiene muy claros los valores del equipo, las ambiciones que tiene Nacional como institución y que nos sentimos muy respaldados por él, como el equipo en cancha, porque lo vemos en el día a día en la forma en la cual se entrena y se relaciona el equipo, y que obviamente partido tras partido se tienen que ir poniendo muchas cosas, como lo hemos visto en los partidos que hemos disputado, unos nos dejan más contentos que otros, pero entendemos eso como parte del proceso que nos lleve al fútbol que se quiere y obviamente de conquistar el título que es lo que nosotros estamos conseguidos que vamos a conseguir este semestre”.