Alcaldes de Nobsa y Tibasosa, Boyacá, buscan apoyo de Usochicamocha

Nobsa

Los mandatarios de Nobsa y Tibasosa en Boyacá le solicitaron a Usochicamocha ayuda para hacer la limpieza del Río y así evitar que haya inundaciones por el sector de Puente Canecas.

Vale la pena recordar que hace unos días dimos a conocer en Caracol Radio que los alcaldes de Tibasosa, Eduardo Salcedo y Nobsa, Ricardo Granados, señalaron que trabajarán mancomunadamente en la intervención de los puentes que unen a sus municipios, pero también, buscan que Usochicamocha les provea maquinaria amarilla para retirar los escombros del río y evitar inundaciones en el invierno.

“Nosotros hemos avanzado en reuniones con Usochicamocha, a quienes le hemos pedido el apoyo con sus maquinarias amarillas, ellos tienen una máquina amarilla con unos brazos largos, una retroexcavadora que ayuda a ser el dragado del río retirando escombros que le quitan capacidad importante de agua al río Chicamocha. Puente Caneca es el puente que nos une por el sector de Punta Larga hacia Tibasosa. En el 2010 el río pasó por encima del puente, por lo tanto, ese puente tiene una amenaza grandísima de caer, afortunadamente no ha caído desde hace 13 o 14 años pero en cualquier momento puede colapsar y nos puede generar una tragedia o nos puede quitar la conectividad hacia el municipio de Tibasosa y por supuesto estamos listos y tenemos que hacer todas las tareas de prevención”, indicó Ricardo Granados Guaque, alcalde de Nobsa.

Hay que señalar que a raíz del fuerte verano que se presentó en el municipio, varias veredas se vieron afectadas con desabastecimiento de agua y problemas de potabilidad.

“No solo el tema de inundaciones nos ha afectado, sino que en la sequía hemos tenido problemas con los acueductos veredales como en el sector de las minas, en el sector de Ucuenga, Puntalarga, Dicho y San Martín, en especial el municipio de Nobsa donde a las casas les ha llegado el agua turbia y a veces con mucho barro porque no teníamos en la bocatoma la capacidad de toma de agua, valga la redundancia, entonces estábamos regando agua de muy mala calidad, puesto que los sedimentos se quedaban en las tuberías y no teníamos el agua potable al máximo, pero ya hoy ha cambiado la situación, hoy ya cambió la cara en estos sectores ya tenemos el agua potable de mayor calidad”, agregó.

El objetivo de los mandatarios de Nobsa y Tibasosa es poder prevenir una tragedia por inundaciones y el desbordamiento del río Chicamocha, es por esto por lo que se espera que Usochicamocha les brinde ese apoyo con la maquinaria amarilla para limpiar el río.