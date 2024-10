En el viaje a Rusia el alcalde de Tunja gastó $17 millones: Román Quintero

Tunja

Hace algunos días se dio a conocer que el alcalde de Tunja Mikhail Krasnov había gastado en sus viajes al exterior 19 millones de pesos en viáticos, pero al parecer, la cifra sería totalmente diferente.

Según lo que comentó el concejal Román Quintero es que, luego de solicitar la información a la Administración Municipal a través de un derecho de petición, encontró que en solo el viaje a Rusia del mandatario los viáticos fueron de 17 millones de pesos.

“Nosotros elevamos una solicitud formal a la Administración Municipal preguntando no solo única y exclusivamente por los viáticos de los viajes al exterior, sino por los viáticos erogados por el señor alcalde desde el primero de enero hasta la fecha. Recibimos una respuesta en donde haciendo un análisis podemos encontrar que la suma que se ha venido erogando por parte del alcalde en sus comisiones asciende a los 40 millones de pesos, nada más este informe nos habla del viaje a Rusia, no supimos con contundencia si se erogó algún viático en Londres, en España sino del viaje a Rusia y simplemente en este se gastan 17 millones de pesos. Hay que decir que cada ida del alcalde a la ciudad de Bogotá o cada salida del alcalde son $576.000″, afirmó.

Para Quintero Corredor el informe entregado por el mandatario de los tunjanos, Mikhail Krasnov, en relación con los convenios internacionales que ha realizado lo dejaron con más preguntas que certezas.

“Los informes que presenta el alcalde de la ciudad son muy someros en donde dice por ejemplo ‘asistimos al evento, por decir algo, de transporte, entonces aprendimos de transporte y vamos a ver si lo implementamos en la ciudad’. De pronto no hay nada de fondo o no hay nada de forma, excepto de pronto unos resultados que supuestamente, digo supuestamente porque sin ir a otros países otras administraciones consiguieron también resultados de algunas becas con la Universidad de la Rioja (España), esto supuestamente lo digo, lo resalto cuando el alcalde fue a la ciudad de Madrid, por lo demás yo siento que no ha habido un resultado contundente, un logro importante para la ciudad de Tunja, una obra importante o algo que de pronto los tunjanos puedan destacar, no ha pasado absolutamente nada”, añadió.

Por último, el concejal Román Quintero recalcó que desde la corporación continuará indagando y haciendo el control político a la Administración Municipal.