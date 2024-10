Bogotá: Estas son las recomendaciones si va a viajar en este puente festivo

Bogotá

Durante este puente festivo de la Raza se adelantarán importantes medidas en materia de movilidad para facilitar el éxodo y retorno de los bogotanos.

Esta medida es voluntaria para los viajeros en los nueve corredores de salida de la ciudad, además funcionará bajo las mismas condiciones y franjas horarias planteadas en el pasado puente de agosto.

¿Cómo funciona el Plan Piloto de Salida?

Esta medida tendrá dos franjas horarias que permitirá la salida de los bogotanos.

En la primera franja de 6:00 am a 9:00 am podrán circular los vehículos con placa terminada en número par y en la franja de 9:00 am a 12:00 pm podrán circular los vehículos con placa terminada en número impar.

Por otro lado, el lunes festivo del 14 de octubre aplicará el pico y placa regional que funcionará entre las 12:00 pm y las 4:00 pm, en donde solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 pm a 8:00 pm, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Recomendaciones

Planeé con antelación el regreso a Bogotá.

No genere filas de vehículos en las entradas de la ciudad esperando el horario de ingreso por el pico y placa regional.

Revise el estado técnico-mecánico del vehículo antes del viaje, haga el respectivo mantenimiento preventivo

Tenga a mano la documentación del vehículo: el SOAT y la revisión técnico mecánica

Descanse bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido.

Recuerde que la excepción de pico y placa solidario no aplica en este caso y que esta medida continuará en los puentes festivos restantes, es decir, en el del sábado 2 y el 9 de noviembre.