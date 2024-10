Comerciantes reportan pérdidas por daños en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja

Bucaramanga

Como un problema de nunca acabar califican los habitantes y vendedores del sector de Lisboa los constantes derrumbes y daños en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja en Santander.

Sicarios asesinan a dos hombres y dejan un tercero con heridas en Barrancabermeja

Es por eso que tras las recientes afectaciones provocadas por un aguacero y caída de rocas, personas como Jesús Alarcón, dueño del paradero La Elegancia piden el arreglo de la carretera pues asegura que ya les empieza a generar perdidas económicas.

“Vamos a defender la soberanía del país en las calles”: presidente de Fecode

“Sí, económicamente nos ha dañado muchísimo, claro, porque acá por lo menos son cinco empleados y los cinco empleados no están trabajando sino dos, porque todo se bajó, inmediatamente todo, el pare y siga nos afecta inmediatamente, porque ya la gente no entra a comer por el pare y siga. La gente les ha dicho que hacen el pare y siga mucho tiempo, entonces ellos no paran, pasan rápido, pero claro, se bajó, póngale un 80%”, dijo Alarcón.

👉#VIDEO | Ya se abrió paso a un carril en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja en el sector de Lisboa.



En el sitio se trabaja para habilitar en su totalidad la carretera. pic.twitter.com/7pwzWl13EC — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 8, 2024

La vía Bucaramanga-Barrancabermeja continúa con paso a un carril. Se sigue trabajando por parte de la concesión Ruta del Cacao para habilitarla en su totalidad lo antes posible