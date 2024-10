Víctima del conflicto inició huelga de hambre en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta

Por presuntos incumplimientos a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales, un hombre tomó la decisión de encadenarse frente a las instalaciones de la Unidad de Víctimas.

Efrén Hernández es víctima del conflicto desde el año 2000 y desplazado del municipio de Tibú en la región del Catatumbo, y desde entonces ha iniciado una lucha para poder acceder a la indemnización que entrega el Gobierno, sin lograr ningún avance.

“El consejero de paz, el secretario de posconflicto y la Defensoría firmaron un compromiso, el cual no han cumplido, la Unidad de Víctimas no ha querido entregar la indemnización a la que tengo derecho, es todos los días lo mismo, estas entidades nos toman el pelo, y eso me ha llevado a encadenarme y decretar una huelga de hambre, aquí me quedaré hasta que me den soluciones” dijo a Caracol Efrén Hernández.

Asegura que con lo entregado hasta el momento no es posible sustentarse, ya que después de perder su trabajo como vendedor de pasteles, no ha logrado un empleo digno.

“Lo que hace la Unidad de Víctimas es entregar ayudas humanitarias de 400 mil pesos cada cuatro meses, estoy es reclamando la indemnización a la que tengo derecho y el convenio que hay de Restitución de Tierras, a mí en el 2000 me mataron a mi papá, mi mamá y mi hermano en el Catatumbo y desde ahí el Gobierno no ha respondido” puntualizó Hernández.