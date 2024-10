Turnos racionamiento en Bogotá del 8 al 10 de octubre: Lista de barrios sin agua y horario

Bogotá y varios municipios de alrededor están experimentando una grave crisis de agua, lo que ha obligado al Acueducto de Bogotá y a la Alcaldía a poner en marcha campañas de concientización y racionamiento. Desde inicios de este año, la ciudad ha sufrido interrupciones en el suministro de agua en diferentes áreas, consecuencia de una prolongada sequía que ha afectado considerablemente los niveles de los embalses.

Acá le contamos los cortes o turnos de racionamiento en Bogotá que se realizarán del 8 al 10 de octubre junto con la lista de barrios y los horarios. Recuerde que las zonas perjudicadas por los cortes dejarán de recibir agua a partir de las 08:00 a.m en el día designado, y durante un día completo no tendrán acceso a ella. La reapertura se llevará a cabo a partir de las 08:00 a.m al día siguiente, mientras que la recuperación total puede durar unas horas más, que variarán a la periferia según las características técnicas establecidas.

Corte de agua martes 8 de octubre (Turno uno)

Localidad Antonio Nariño

• 5 de Noviembre

• Arboleda del Rey

• Campiña del Restrepo

• Eduardo Frei

• La Fragua - Urb.

• Ciudad de Quito

• Luna Park

• Restrepo

• Restrepo - Urb. Alfonso López Pumarejo

• Restrepo Occidental

• S.C. Sena

• San Antonio - Urb. Av. Luna Park

• San Jorge Central II Sector

• La Fragua - Urb. Sargento Páez Pabón

• La Fraguita

• La Fragua

• San Jorge Central

• San Antonio

• Santa Isabel Del Restrepo

• Santa Isabel V Sector

• Santander Norte

• Santander

• Sultana

• Villa Mayor Antigua

Localidad Barrios Unidos

• 11 de Noviembre

• 12 de Octubre

• 12 de Octubre - Alcabaza

• Baquero

• Benjamín Herrera

• Club De Empleados Oficiales

• Colombia

• Concepción Norte

• El Rosario

• Entrerríos

• Entrerríos - Urb. Alma Industrial

• Escuela Militar

• J.J. Vargas - José Joaquín Vargas

• Jorge Eliécer Gaitán

• Juan XXIII

• La Esperanza

• La Libertad

• La Libertad San Fernando

• La Merced Norte

• La Paz

• La Aurora

• Los Alcázares

• Los Alcázares - Urb.Supercenter

• Los Alcázares Norte

• Metrópolis

• Muequeta

• Parque Popular El Salitre

• Polo Club

• Polo Club - Brasilia

• Polo Club - Colombiana De Capitalización I Sector

• Polo Club - Colombiana De Capitalización II Sector

• Polo Club - Urb. El Lago

• Popular Modelo

• Popular Modelo - Urb. Ciudadela De Los Parques

• Quinta Mutis

• Rafael Uribe

• Rincón Del Salitre - Urb. Modelo II

• S.C Parque Distrital El Salitre

• S.C. José Joaquín Vargas

• S.C. La Patria - Barrio San Martín

• S.C. Polo Club

• San Fernando Occidental

• San Fernando Occidental - Urb. Av. Chile

• San Miguel

• San Felipe

• San Fernando

• Santa Sofía

• Siete de Agosto

• Simón Bolívar

• Urb. Entre Ríos

• Urb. Entre Ríos Zona Industrial

• Urb. Santa Mónica

• Urb. Simón Bolívar

Localidad Chapinero

• Chicó Norte - Urb. Conjunto de La Cien

• Chicó Norte - Urb. La Gran Vía

• Chicó Reservado

• Chicó Reservado II Sector

• El Retiro - Villa Andina

• La Cabrera

• S.C. Antiguo Country

• S.C. Chapinero Norte

• S.C. Chicó Norte

• S.C. Chicó Norte III Sector

• S.C. El Chicó

• S.C. El Nogal

• S.C. El Retiro

• S.C. Espartillal

• S.C. Lago Gaitán

• S.C. Porciúncula

• S.C. Quinta Camacho

• Sierras del Chicó

Localidad Los Mártires

• Colseguros

• Diana Carolina

• Eduardo Santos

• El Listón

• El Progreso

• El Vergel

• Florida

• La Estanzuela

Localidad Puente Aranda

• Autopista Sur

• Barcelona

• Barcelona - Urb. Los Eucaliptos

• Batallón Caldas

• Bochica Puente Aranda

• Bosque De Los Comuneros

• Brisas Del Galán

• Camelia II Sector

• Camelia Sur IV Sector

• Camilo Torres

• Centro Industrial

• Ciudad Montes III Sector

• Colón

• Cundinamarca

• El Arpa y La Lira

• El Ejido

• El Jazmín I Sector

• El Jazmín II Sector

• El Sol

• Estación Central

• Galán

• Galán - El Portal Del Castillo

• Galán - Urb. Los Arrayanes

• Galán - Urb. Los Bungaviles

• Gorgonzola

• Industrial Centenario

• Jorge Gaitán Cortés

• La Asunción

• La Camelia

• La Florida Occidental

• La Guaca

• La Guaca IV Sector

• La Ponderosa

• La Pradera

• La Trinidad

• Las Carabelas

• Las Violetas La Asunción

• Los Ejidos

• Milenta

• Ortezal

• Parques De Primavera

• Pensilvania

• Portal Primavera II

• Primavera Norte - San Francisco

• Primavera Occidental

• Puente Aranda

• Remanso

• Remanso Sur

• Salazar Gómez

• San Eusebio

• San Gabriel

• San Jorge Central

• San Rafael

• San Rafael Industrial

• Santa Isabel Occidental

• Santa Matilde

• Santa Matilde II Sector

• Santa Rita III Sector

• Tibaná

• Tibaná II Sector - Parques De Primavera

• Torremolinos

• Urb. Bosques Del Sur

• Urb. Central - Jorge Gaitán Cortés

• Urb. Corkidi

• Veraguas Central

• Villa del Rosario

• Villa Inés

• Villa Sonia

• Yira Castro

Localidad Rafael Uribe Uribe

• Gustavo Restrepo

• Inglés - Comfamiliares Aseguradores II

• Quiroga IX Etapa

• S.C. Bravo Páez

• S.C. Centenario

• S.C. Claret

• S.C. Inglés

• S.C. Libertador

• S.C. Marco Fidel Suárez

• S.C. Murillo Toro

• S.C. Olaya

• S.C. Quiroga

• S.C. Quiroga Central

• S.C. Quiroga Sur

• S.C. San Jorge Sur

• S.C. San José Sur

• S.C. Santa Lucía

• S.C. Santiago Pérez

• S.C. Villa Mayor Oriental

• San Jorge Gloria Gaitán

• San Juanito

• Tunal Sector II

• Tunal Sector I

• Urb. Santa Catalina

• Urb. Santa Lucia

• Urb. Tanque De Santa Lucía

• Urb. Unidas Samoa

• Villa Mayor

Localidad Santa Fe

• Sagrado Corazón

Localidad Teusaquillo

• Acevedo Tejada

• Alfonso López

• Armenia

• Banco Central

• Belalcázar

• Biblioteca Virgilio Barco

• Bosques Del Salitre

• Cama Vieja

• Cama Vieja 2

• Cama Vieja Villa Del Can

• Campin Occidental

• Centro Administrativo Occidental - Can

• Centro Nariño

• Chapinero Occidental

• Ciudad Salitre - Urb. Industrial Los Cambulos

• Ciudad Salitre Nororiental

• Ciudad Salitre Suroriental

• Ciudad Universitaria

• El Campín

• El Salitre A.S.D.

• El Recuerdo

• El Salitre

• Estrella

• Florida - Panamericano

• Galerías

• Gran América

• Gran América - El Parque

• Gran América - Multifamiliares Futura

• La Esmeralda

• La Magdalena

• La Soledad

• Las Américas

• Nicolás de Federman

• Ortezal - Quinta Paredes

• Ortezal Cádiz

• Ortezal

• Pablo VI - Urb. Montana Quirinal III Etapa

• Pablo VI Etapa I

• Pablo VI Etapa II

• Pablo VI Norte

• Palermo

• Parque Simón Bolívar

• Prados De Salitre II

• Prados del Salitre

• Quesada

• Quinta Paredes

• Rafael Núñez

• S.C. Ortezal

• San Luís

• Santa Clara

• Santa Teresita

• Teusaquillo

Localidad Tunjuelito

• Escuela General Santander

• Santa Lucía Sur

• Tunal Antiguo

• Tunal Sector I

Localidad Usaquén

• Centro Norte Usaquén

• Escuela de Caballería

• Escuela de Caballería II

• Escuela de Infantería

• Molinos Norte

• Rincón de Santa Paula

• Rincón del Chicó

• San Bernardo

• San Patricio

• Santa Ana Occidental

• Santa Bárbara Alta

• Santa Bárbara Central I y II

• Santa Bárbara Central II Sector

• Santa Bárbara City Hall

• Santa Bibiana

• Usaquén

Corte de agua miércoles 9 de octubre (Turno dos)

Localidad Fontibón

• Bogotano I Sector

• El Bogotano II

• Los Álamos

• Puerta De Teja

• Puerta De Teja - El Triángulo

• Puerta de Teja

• S.C Ferrocaja

• S.C. Aeropuerto El Dorado

• S.C. El Pantano

• S.C. Las Navetas

• S.C. Pueblo Viejo

• S.C. San José De Fontibón

• San José De Fontibón

• San José De Las Pistas

• Tierra Firme

• Urb. Cofradía

• Urb. Cofradía II Sector

• Urb. El Jardín

• Urb. Parque Afir

• Veracruz II Sector

• Veracruz

Localidad Engativá

• Acapulco

• Aguas Claras

• Alameda

• Alameda De Villaluz

• Álamos Norte

• Álamos Norte Sector Nor-Oriental

• Alejandría

• Andalucía_

• Bachué I y II

• Bellavista

• Bellavista - El Salitre

• Bochica - Urb. Alejandría

• Bochica Compartir

• Bochica I y II Sector

• Bochica II

• Bochica IV Etapa

• Bolivia - Urb. San Vicente (Lote)

• Bolivia Oriental

• Bolivia Oriental II Etapa

• Bolivia Oriental III Etapa

• Bolivia Sector Occidental

• Bosque Popular - El Trébol

• Bosques De Granada

• Bosques De Mariana

• Bosques De Normandía

• Centro Engativá II - Urb. Ebenezer

• Ciudad Bachué II Etapa

• Ciudad Mónaco

• Ciudadela Colsubsidio

• Ciudadela Colsubsidio 4 Sector

• Ciudadela Industrial El Dorado

• Condominio Álamos

• Congreso Eucarístico

• Danubio Centauros

• Dorado Norte

• El Cedro Engativá Centro

• El Doradito

• El Dorado Industrial - La Esperanza (Predio)

• El Dorado Industrial - Santa Isabel (Hacienda)

• El Encanto

• El Encanto - Portales De Confenalco

• El Encanto - Urb. Aerolandia

• El Encanto - Urb. Los Nogales

• El Gaco - El Porvenir (Predio)

• El Laurel - La Europa

• El Lujan

• El Manantial

• El Minuto De Dios

• El Minuto De Dios - La Catalina

• El Minuto De Dios - Los Lagos

• El Minuto De Dios - Urb. Lorena

• El Mirador

• El Mirador II

• El Muelle I

• El Muelle II

• El Palmar I y II

• El Palmar III

• El Palmar IV

• El Pantano - Junca Y Montecitos

• El Pantano - Maranta

• El Paseo

• El Portal Del Río

• El Real

• El Salitre Sector Luís María Fernández

• El Verdún

• El Cortijo

• El Lucero

• El Mortiño

• El Triángulo

• Engativá - La Verbena Villa Viviana

• Engativá - Urb. Muisca

• Engativá - Urb. Muisca II

• Engativá El Triangulo

• Engativá Pueblo I

• Española III Sector

• Esperanza III

• Estradita Ciudad De Honda

•Florencia

• Florencia 2

• Florencia II Sector

• Florida Blanca

• Florida Blanca II Sector

• Garcés Navas

• Garcés Navas Oriental - Urb. El Pireo

• Gran Granada

• Gran Granada II Etapa

• Julio Flórez - Centro Industrial Bodegones La 68

• Julio Flórez - Urb. Ingrura

• Kalatea

• La Almería

• La Bonanza

• La Cabaña

• La Cabaña (S.C. La Faena)

• La Clarita

• La Esperanza I

• La Esperanza II

• La Estrada

• La Faena

• La Faena - Jaboque (Finca)

• La Faena - La Guayana (Predio)

• La Florida

• La Granja

• La Granja II

• La Isabela I Etapa

• La Isabela II Etapa

• La Marcela

• La Palma El Recreo

• La Paz

• La Perla

• La Reliquia

• La Riviera

• La Salina

• La Serena

• La Soledad Norte

• La Tortigua

• La Tortigua (Mz A,B,C,)

• La Tortigua (Mz I,J)

• La Primavera

• Las Carolinas

• Las Ferias

• Las Ferias Occidental

• Las Galias

• Las Mercedes II

• Las Mercedes

• Las Palmas

• Las Palmas Norte

• Las Palmeras

• Las Salinas

• Las Torres Del Royal

• Laureles II

• Linterama

• Linterama III

• Los Álamos - Centro Empresarial

• Los Álamos - El Carmelo

• Los Álamos - Parque Industrial El Dorado

• Los Álamos - San Ignacio

• Los Álamos - Urb. Avianca

• Los Álamos - Urb. Industrial Parayas

• Los Álamos - Urb. Torrecampo

• Los Álamos Ii Sector

• Los Álamos Sector Industrial

• Los Almendros II

• Los Ángeles

• Los Ángeles - Portal De Santa Inés (Proyecto Urb.)

• Los Ángeles - Urb. El Galeón

• Los Ángeles 2

• Los Azafranes

• Los Cerecitos y Los Cerezos

• Los Cerezos

• Los Cerezos Sector La Esperanza

• Los Girasoles

• Los Laureles

• Los Laureles Sabanas Del Dorado

• Los Monjes

• Los Pinos Florencia

• Los Cerezos

• Luís Carlos Galán

• Marandu

• Marandu - San Jacinto

• Marandu - Urb. Fiorita

• Metrópolis

• Minuto De Dios - La Tropical Copetroco

• Molino Del Viento

• Normandía

• Normandía - Conjunto Multifamiliar Colseguros

• Normandía - Urb. Nueva Normandía

• Normandía IV Sector

• Normandía Multifamiliar Covimac

• Normandía Occidental

• Nueva Lituania

• Nuevo Milenio

• Palo Blanco

• Paris Francia

• Pirámide

• Plazuelas Del Virrey

• Portal De Alcalá - La Perla

• Portal De Granada

• Porvenir

• Puerta Del Sol Engativá

• Puerto Amor Playas del Jaboque

• Quirigua (Agrupación 1)

• Quirigua Central

• Quirigua Plan Sidauto

• Quirigua Sector F

• Refugio Del Norte

• Rincón De San Ignacio

• Rincón De Zarzamora

• Rincón Del Pinar

• S C. El Dorado

• S.C Julio Florez

• S.C Santa Teresa De Suba

• S.C. Autopista Medellín

• S.C. Bellavista Occidental

• S.C. Bolivia

• S.C. Bosque Popular

• S.C. Boyacá

• S.C. El Dorado

• S.C. El Dorado Industrial

• S.C. El Gaco

• S.C. El Laurel

• S.C. El Pantano Rural

• S.C. Engativá El Dorado

• S.C. Engativá Zona Urbana

• S.C. Jardín Botánico

• S.C. La Estradita

• S.C. La Faena

• S.C. La Riviera

• S.C. Los Álamos

• S.C. Los Álamos

• S.C. Los Ángeles

• S.C. Normandía Occidental

• S.C. Paris Gaitán

• S.C. Primavera

• S.C. Sabana Del Dorado

• S.C. San Ignacio

• S.C. Santa Helenita

• S.C. Santa Rosa

• S.C. Tabora

• S.C. Villa Gladys

• Sabana Del Dorado - San Luís (en tramite)

• Sabana Del Dorado - Villa Nohemí

• Sabanas Del Dorado I

• Sabanas Del Dorado II

• Salitre

• San Antonio Norte

• San Basilio

• San Cayetano Norte

• San Cayetano

• San Ignacio

• San Ignacio II

• San Joaquín

• San Joaquín Norte

• San José Engativá

• San José Obrero

• San Juan

• San Marcos

• Santa Cecilia

• Santa Librada

• Engativá Centro

• Santa María - Recinto De San Francisco

• Santa María Del Lago

• Santa María I y II Sector

• Santa Mónica - Urb. El Pedregal

• Santa Rosita

• Santa Mónica

• Santo Domingo

• Terranova Club

• Tisquesusa

• Torquigua

• Torredón

• Torres De San Rafael

• Torres Del Diamante

• Unir II

• Urb. Acapulco

• Urb. Altos De Zarzamora

• Urb. Caracolí

• Urb. El Carmelo

• Urb. Florencia

• Urb. Maratu

• Urb. Pinar De Los Álamos

• Veracruz

• Villa Amalia

• Villa Carolina

• Villa Claver I Y II

• Villa Constanza

• Villa Cristina

• Villa Cristina III Etapa

• Villa del Mar - Urb. Tierragrata

• Villa El Dorado Norte

• Villa Gladys

• Villa Gladys - La Esperanza

• Villa Gladys - Urb. Avenida del Mirador II

• Villa Gladys - Urb. Industrial La Agustina

• Villa Gladys - Urb. Parque Industrial Bonaire

• Villa Gladys IV Sector

• Villa Gladys Sector La Manzana

• Villa Gladys Sector San Luís

• Villa Hilda

• Villa Mary

• Villa Sagrario

• Villa Sandra

• Villa Teresita

• Villa Teresita Sector Santa Lucia

• Villaluz

• Villas de Alcalá - Los Cerezos

• Villas de Granada

• Villas del Dorado San Antonio

• Villas del Dorado San Antonio II Sector

• Villas del Madrigal

• Viña del Mar

• Zarzamora

Corte de agua jueves 10 de octubre (Turno tres)

Localidad Barrios Unidos

• La Castellana

• La Castellana - José María Carbonel

• La Castellana - Urb. Paseo De La Castellana

• La Castellana - Villa Calazans

• La Castellana Occidental

• Los Andes - Urb. Calle Cien

• Los Andes - Urb. Malta

• Los Andes - Urb. Teusaca

• Los Andes - Vizcaya II Sector

• Los Andes - Vizcaya III Sector

• Los Andes

• Rionegro

• Urb. Mendiguaca

Localidad Suba

• Almería De San Luís

• Altamira

• Alto De La Toma

• Altos De Chozica - La Judea

• Altos de Chozica - Urb. Otraparte

• Altos de Chozica La Victoria

• Altos del Rincón

• Andes Norte - Urb. Portobello

• Andes Norte - Las Palmas de La Flora

• Andes Norte - Quintanilla de La Flora

• Andes Norte - Urb. Av. Suba Ii Etapa

• Andes Norte - Urb. Bosques del Norte

• Andes Norte - Urb. La Cancioneta

• Andes Norte - Urb. La Rabida

• Arcos De Britalia

• Arluz La Manuelita

• Atenas - Asturias

• Atenas - Hibernia

• Atenas El Velero

• Balcones De Suba

• Batan Lote Niza XII

• Bella Vista

• Bellavista

• Bellomonte Suba

• Bernal Y Forero

• Bosque de Gratamira

• Bosque de Gratamira I y II

• Bosque de Los Urapanes

• Britalia

• Britalia - El Pijao de Oro

• Britalia - El Tibón Albacete

• Britalia - Las Margaritas

• Britalia - Las Mercedes

• Britalia - Llano De San José II

• Britalia Las Margaritas

• Britalia Norte I

• Britalia San Diego

• Britalia San Diego 2

• Britalia San Rafael

• Britalia Sector La Moneda

• Buganviles

• Burgos Britalia

• Calima Norte

• Campo Hermoso

• Campos De Silencio

• Canódromo

• Canódromo - Urb. Atabanza

• Canódromo - Urb. Tierra Linda

• Cantagallo - Carmel Club Campestre

• Cantalejo

• Cantalejo Portal De San Diego

• Cantalejo Sector Alejandría

• Carintia

• Casa Blanca I

• Casa Blanca II

• Casablanca (Hacienda)

• Casablanca Sector Bellavista

• Casablanca Sector El Pinar

• Casablanca Sector El Plan

• Casablanca Sector La Gruta

• Casablanca Suba - Valparaíso

• Casablanca Suba - Urb. Valparaíso

• Casablanca Suba Cantabria

• Castañuela II

• Cerros De Niza

• Cerros Del Himalaya

• Cerros Del Jura

• Chicalá

• Cinco Esquinas

• Ciudad Hunza

• Ciudad Hunza - La Esperanza I

• Ciudad Jardín Norte

• Ciudad Jardín Norte - Portal De La Colina

• Ciudad Jardín Norte - San Andrés

• Ciudad Jardín Norte - Villas de Covaria

• Ciudadela El Poblado

• Coasmedas

• Colina Campestre I Sector

• Colina Campestre III Sector

• Colina Campestre IV Sector

• Colpatria Santa Helena

• Colpatria Santa Helena II Sector

• Ditmarcia

• Don Manuel - Los Arrayanes

• El Arenal

• El Batan

• El Batan - Belomar

• El Bosque Reservado

• El Bosque

• El Cerezo Y San Pedro

• El Cerrito (Lote)

• El Cortijo (Finca)

• El Cucharo

• El Delirio

• El Divino Salvador

• El Edén

• El Embudo Sector El Plan

• El Escorial

• El Estoril

• El Jordán I

• El Jordán La Esperanza 2

• El Llano (Lote)

• El Mirador De Suba Salitre Norte

• El Nogal I

• El Paraíso De Los Apóstoles

• El Pesebre (Predio)

• El Pinar

• El Pinar (Predio)

• El Porvenir Norte

• El Porvenir Norte - Granada Norte

• El Progreso

• El Refugio de La Colina I

• El Refugio de La Colina II

• El Retazo

• El Rincón De Iberia

• El Rincón De Las Villas

• El Rodadero y El Pedregalito

• El Salitre Parte Alta

• El Santuario

• El Tirol

• El Toro Tulipán y Tequendama

• El Zarzal

• Escuela De Carabineros

• Estoril - Conjunto Residencial Teruel

• Finca Niquia

• Gilmar

• Gilmar II

• Granada Norte

• Granada Norte Bariloche

• Granjas De Namur

• Gratamira

• Guadalcazar De Sotileza

• Guicani

• Guillermo Núñez

• Horizontes (Predio)

• Huertos De La Estancia

• Iberia

• Iberia - Altamira

• Iberia - Granada

• Iberia - Rincón De Granada

• Iberia - Santa Ana

• Iberia - Villa Leticia

• Iberia El Poblar

• Iberia Portoalegre

• Iberia Segovia

• Ilarco - Los Molinos De Ilarco

• Iragua

• Jardines Del Cabo

• Jerez De La Frontera

• Julio Flórez

• Julio Flórez - Urb. Ocasa

• La Aguadita I Y II

• La Alameda

• La Alborada

• La Alhambra Sector Norte

• La Alhambra Sector Sur

• La Almería

• La Araucaria

• La Arcana (Predio)

• La Colina Campestre II Sector

• La Concordia (Lote)

• La Esmeralda (Predio)

• La Esperanza Britalia

• La Flor Ciudad Hunza

• La Floresta Norte

• La Maria (Predio)

• La Moneda Britalia

• La Poderosa y El Porvenir (Lote)

• La Posada

• La Sultana

• La Toma Y El Triángulo

• La Victoria Norte

• La Victoria Oriental

• La Esmeralda

• Lagos De Córdoba

• Las Mercedes Tuna Alta

• Las Palmeras

• Las Pastorcitas

• Las Villas De Mariana

• Las Villas Sector II

• Las Villas Sector III

• Loma Verde (lote)

• Los Andes

• Los Arrayanes

• Los Arrayanes Suba Naranjos

• Los Arreboles

• Los Cipreses y Las Acacias

• Los Eucaliptos

• Los Mortiños (predio)

• Los Naranjos - Rincón De Suba

• Los Naranjos El Oasis

• Los Pinares

• Los Portales Del Norte II

• Los Portales Del Norte III

• Los Pinos

• Malibú

• Mazuren

• Mirador De Suba y Bellavista

• Miraflores

• Mirandela

• Mirandela (La Cartaja)

• Miraval

• Multifamiliar Neptuno II

• Naranjos Altos Ciudad Hunza

• Nazaret (Predio)

• Niza Norte

• Niza Norte - Ocales De Niza

• Niza Norte - Sotileza

• Niza Norte - Urb. Calatrava

• Niza Norte - Urb. Tumanaco

• Niza Suba - Bosques De Álava

• Niza Suba - Cerros De Sotileza

• Niza Suba - El Balcón De Lindaraja

• Niza Suba - El Cypres

• Niza Suba - El Pinar

• Niza Suba - El Rincón Del Jura

• Niza Suba - La Cartuja

• Niza Suba - Los Eucaliptos

• Niza Suba - Los Magnolios

• Niza Suba - Los Palos

• Niza Suba - Pino Alto

• Niza Suba - Quimbaya San Carlos

• Niza Suba - San Silvestre

• Niza Suba - San Tadeo San Lorenzo

• Niza Suba - Torres Del Camino

• Niza Suba - Torres Del Monte

• Niza Suba - Urb. Ancadam

• Niza Suba - Urb. Balcón Del Lindaraja

• Niza Suba - Urb. La Arboleda De Suba

• Niza Suba - Urb. Lourdes

• Niza Suba - Urb. Palo Alto

• Niza Suba - Urb. Palos Verdes

• Niza Suba - Urb. San Gregorio

• Niza Suba - Urb. San Gregorio II y III

• Niza Suba - Villavaluz

• Niza Sur

• Nueva Britalia

• Nueva Zelanda

• Nueva Escocia

• Nuevo Monterrey

• Nuevo San Antonio

• Oikos La Colina

• Parque Residencial Cayambe

• Pasadena - Conjunto El Rincón De La 100

• Piedra Herrada

• Portal De La Sultana

• Portales Del Norte - Claret Norte

• Portales Del Norte - La Candelaria

• Portales Del Norte Imperial

• Portales Del Norte Marbella

• Portales Del Norte Urb. San Pedro

• Potosí

• Potosí Sector I

• Prado Centro

• Prado Pinzón

• Prado Pinzón - Santa Carolina

• Prado Pinzón Urb. Tehorlu

• Prado Sur

• Prado Sur El Triunfo

• Prado Sur Ii Etapa

• Prado Sur Sector La Villa

• Prado Veraniego

• Prado Veraniego Norte - La Hacienda

• Prado Veraniego Norte

- Urb. El Condado De Iberia

• Prado Veraniego Norte - Urb. Nuevo Horizonte

• Prado Veraniego Norte - Urb. Vivaral

• Prado Veraniego Sur

• Prado Veraniego Sur - Córdoba Niza Ix

• Prados De La Sultana

• Provenza

• Provenza (lote San Carlos)

• Provenza (parcelación)

• Proyser (finca)

• Puente Largo III Sector

• Puente Largo Sector I y II

• Qumran Condominio

• Quinta Bariloche

• Quinta Reyes

• Quintas Reservadas

• Refugio de La Colina

• Rincón de Britalia

• Rincón de Cantalejo

• Rincón de Las Villas

• Rincón del Karmel

• Riviera Norte

• Rodamonte

• Rodrigo Lara Bonilla

• S C Casablanca Suba

• S C. Julio Flórez

• S C. Tuna Alta

• S.C Altos De Chozica

• S.C Atenas

• S.C Britalia

• S.C Casablanca Suba

• S.C Prado Veraniego Norte

• S.C Santa Rosa

• S.C Suba Urbano

• S.C Vereda Suba Cerros

• S.C Vereda Suba Naranjos

• S.C. Altos De Chozicá

• S.C. Andes Norte

• S.C. Atenas

• S.C. Batan

• S.C. Britalia

• S.C. Casablanca Suba

• S.C. Ciudad Jardín Norte

• S.C. Estoril

• S.C. Gilmar

• S.C. Gilmar - La Sirena (Predio)

• S.C. Granada Norte

• S.C. Julio Flórez

• S.C. Las Villas

• S.C. Los Naranjos

• S.C. Los Naranjos

• S.C. Mirandela

• S.C. Mónaco

• S.C. Niza Norte

• S.C. Niza Suba

• S.C. Pasadena

• S.C. Portales Del Norte

• S.C. Potosí

• S.C. Prado Veraniego Norte

• S.C. Prado Veraniego Sur

• S.C. Suba Urbano

• S.C. Vereda Suba Cerros

• S.C. Vereda Suba Cerros II

• S.C. Vereda Suba Naranjos

• Salamanca y Calatayud

• Salitre III Sector

• San Cristóbal

• San Felipe Ciudad Jardín Norte

• San Fernandito (Predio)

• San Francisco (Predio)

• San Francisco Norte

• San Francisco Parte Alta

• San Francisco Parte Alta II

• San Gerardo

• San Jerónimo

• San José (Parcelación)

• San José de Bavaria

• San José del Prado

• San José del Prado - Acarigua

• San José del Prado - Agrupación de Vivienda Calua

• San José del Prado - Fuerteventura

• San José del Prado - Multifamiliar Neptuno

• San José del Prado - Urb. Echeverría

• San José del Prado - Urb. La Manuelita

• San José del Prado - Urb. Los Sauces Del Norte

• San José del Prado - Villa Gorda

• San José V Sector

• San Nicolás

• San Pedro I Sector

• San Pedro II Sector

• San Rafael Norte

• San Roque (predio)

• Santa Ana Suba Naranjos

• Santa Helena - Puerta De Hierro Las Acacias

• Santa Helena - Surala

• Santa Helena Bosque De Casigua

• Santa Helena Niza Suba

• Santa Helena

• Santa Margarita

• Santa Rosa

• Santa Rosa - Potosí I y II

• Santa Rosa - Urb. Tropicream

• Santa Catalina

• Santa Mónica

• Sector San José I

• Senderos De Britalia

• Serranías De Suba

• Sevilla Portales Del Norte

• Sindamanoy

• Sotileza

• Suba Mirador Reservado

• Suba Naranjos San Carlos (Predio)

• Toberín

• Tara II

• Tejares Del Norte

• Teusacá

• Torreladera

• Torres De San Francisco

• Tuna Alta

• Tuna Alta - El Cerro

• Tuna Alta - Quinua

• Tuna Alta El Mirador

• Tuna Alta I

• Tuna Alta Sector Bellavista

• Tuna Alta Sector El Bosque

• Tuna Alta Sector El Rosal

• Tuna Alta Sector Pedregal

• Umbría

• Urb. Alamedas De San Diego

• Urb. Alhambra Sur Oriental

• Urb. Ambalo

• Urb. Arcos De Cantalejo

• Urb. Atenas

• Urb. Áticos Del Norte

• Urb. Balcón De Suba

• Urb. Boca Colina

• Urb. Bosque de La Colina

• Urb. Caminos de Atlanta

• Urb. Carimagua I

• Urb. Carimagua II

• Urb. Cerros 170

• Urb. Chosica

• Urb. Colina Norte II Etapa

• Urb. Compostela

• Urb. Del Monte

• Urb. El Bosque

• Urb. El Cerro De Tuna Alta

• Urb. El Coquimbo

• Urb. El Moral

• Urb. El Moral II

• Urb. El Paseo De La Colina

• Urb. El Recio

• Urb. El Rincón De Provenza

• Urb. El Santuario

• Urb. El Tabor

• Urb. El Totumo

• Urb. Eucaliptos De La Colina

• Urb. Floresta III (Sauces II)

• Urb. Floresta Norte II Sector

• Urb. Guasayalta

• Urb. Iberia

• Urb. Iberia I Etapa

• Urb. Iberia III Sector

• Urb. Iberia Triángulo

• Urb. La Chocita

• Urb. La Floresta IV Sector

• Urb. La Floresta Reservada

• Urb. La Floresta V Sector

• Urb. La Sirena

• Urb. La Zerrezuela

• Urb. Lagos De Córdoba

• Urb. Las Colinas De Suba

• Urb. Las Lomitas

• Urb. Los Eliseos

• Urb. Los Sauces

• Urb. Los Tilos

• Urb. Monterrey

• Urb. Monticello

• Urb. Némesis

• Urb. Nogales De La Colina

• Urb. Nueva Alsacia

• Urb. Oikos Panorama

• Urb. Parque Industrial Villa Concha

• Urb. Parques de La Colina

• Urb. Picadelly

• Urb. Piedemonte

• Urb. Pinos de Britalia

• Urb. Plaza Baviera

• Urb. Plaza Vallarta

• Urb. Pontevedra Sector I.

• Urb. Portal de Los Pinos

• Urb. Portales del Norte I

• Urb. Potosí II Sector

• Urb. San Diego

• Urb. San Pedro

• Urb. San Rafael Norte I

• Urb. San Rafael Norte II

• Urb. Versalles

• Urb. Zabana

• Uribia

• Vereda Suba Cerros - Mirador Del Espino

• Vereda Suba Cerros La Cabaña

• Villa Cecilia

• Villa del Prado

• Villa Delia Britalia Norte

• Villa Esperanza

• Villa Julia

• Villa Olga

• Villa Salónica

• Villanova II

• Vista Bella

• Vista Bella II Sector

• Vista Bella III Sector

• Vista Hermosa

• Vista Hermosa II y Arboreto

Localidad Usaquén

• Acacias Usaquén

• Alicante I y II

• Arboleda del Country

• Babilonia

• Balcones de Oriente

• Balcones y Portales Del Country

• Barrancas

• Barrancas II Sector

• Barrancas Norte

• Barrancas Perlas Del Norte

• Bella Suiza

• Belmira

• Cabañas Del Norte

• Calamari

• California

• Caobos Salazar

• Caobos Salazar Urb. Capri I y II Sector

• Casa Blanca Norte

• Cedritos

• Cedro Bolívar

• Cedro Bolívar II Sector

• Cedro Madeira

• Cedro Narváez

• Cedro Norte

• Cedro Salazar

• Country Club

• Country Club - Urb. Quira

• Country Comodoro

• Danubio Occidental

• Don Bosco

• Dorado Norte

• El Contador

• El Danubio

• El Moral

• El Pite

• El Toberín Mz 28

• El Jardín

• El Vergel

• Estrella Del Norte

• Finca Moraga (Barracas)

• Ginebra Norte

• Hipólito Restrepo

• Inzuca

• Jardín Norte

• Jardines De Oriente

• La Alejandra Barrancas

• La Calleja

• La Calleja Santa coloma

• La Cita

• La Cita 2

• La Emilia

• La Liberia

• La Perla Occidental

• La Reserva Del Palmar

• La Carolina

• Las Areneras

• Las Margaritas I Sector

• Las Margaritas II Sector

• Las Orquídeas

• Las Acacias

• Las Margaritas

• Lisboa

• Los Caobos

• Los Cedritos

• Los Cedros

• Los Cedros Oriental

• Los Naranjos (El Codito)

• Los Sauces Norte

• Los Olivos

• Magdala I Etapa

• Milán Barrancas

• Moraga

• Nuevo Country

• Pantanito

• Parques De Lorena

• Pinar De La Calleja

• Plenitud La Calleja

• Prados De La Calleja

• Recodo Del Country

• Rincón Del Cedro

• S.C. Barrancas

• S.C. Bosque De Pinos

• S.C. La Carolina

• Sabanalarga

• San Cristóbal 1

• San Cristóbal Norte

• San Cristóbal Norte 2

• San José De Barrancas

• San Juan Bosco

• Santa Bárbara Central I Sector

• Santa Bárbara Central II

• Santa Bárbara Central III Sector

• Santa Bárbara Central IV Sector

• Santa Bárbara Norte

• Santa Bárbara Occidental

• Santa Bárbara Oriental

• Santa Mónica

• Santa Teresa

• Tafur Morales

• Toberín

• Toberín Oriental

• Toledo

• Torcoroma

• Torres Del Country

• Urb. El Campito

• Urb. El Cebadero

• Urb. Jardines Del Norte

• Urb. La Pradera

• Urb. Las Orquídeas

• Urb. Santacoloma

• Urb. Torres De Madeira

• Urb. Valbella

• Urb. El Bosque

• Villa Del Carmen

• Villa Magdala

• Villa Nueva Urb. (Tafur Morales II Etapa)

• Villa Oliva - Villa del Carmen

• Villas de Aranjuez

• Villas del Mediterráneo