¿José Luis García fue sacado de Águilas Doradas por no obedecer al presidente? Esto dijo

Escándalo en el fútbol colombiano por cuenta de Águilas Doradas. En las últimas horas, el equipo antioqueño emitió un comunicado oficial en el que anunciaba la destitución de José Luis García, entrenador que duró poco más de seis meses en el cargo y del que no se dieron mayores detalles de los motivos de su salida.

Y es que Águilas, bajo el mandato del manizaleño, venía de sumar un punto valioso en su visita a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín y que anteriormente había derrotado a Junior de Barranquilla y Millonarios. Si bien la eliminación en Copa Colombia fue un golpe durísimo, la situación en Liga venía siendo esperanzadora.

Sin razones de salida

Pues bien, García habló este lunes 7 de octubre en El VBAR Caracol sobre cómo se dio su salida de la institución y manifestó su dolor por no poder continuar con el proceso. Según contó, no le dieron mayores detalles del porqué se había tomado dicha determinación, pero igual quedaba agradecido por la oportunidad recibida.

“Estoy sorprendido, la verdad. Terminó el partido sin ninguna novedad, salimos rápido para el aeropuerto y llegamos como a la medianoche a las casas de nosotros. Esta mañana (lunes), recibí una llamada diciendo que ya no continuaba con mi cuerpo técnico en el equipo”, sentenció.

Y complementó: “Pensando y analizando, no encuentro una razón (de su salida del equipo). Es cierto que no empezamos bien el campeonato, las 2 primeras fechas fueron derrotas, pero desde la tercera hasta ayer estábamos sumando, bien fuera empatando o ganando. Después, el miércoles, tuvimos el partido de vuelta de Copa con Chicó, que fue bueno, pero al final en los penales no pudimos avanzar”.

#EquipoProfesional | Comunicado oficial por parte de Águilas Doradas. 📝



José Luis Garcia deja la dirección de nuestra institución, agradecemos al profesor por todo este tiempo dedicado.

Precisamente se especuló con que la tempranera eliminación en Copa Colombia fuese el detonante, pero García sentenció que el principal objetivo era la Liga y el otro torneo era algo adicional. “El objetivo que nos planteamos era ser campeones de la Liga. Había que competir en Copa, pero el objetivo principal era la Liga. Que alguien diga que mi salida fue porque nos eliminaron de Copa, es respetable, pero no lo considero así”, advirtió.

Supuestos problemas con el hijo de Salazar

José Luis García aprovechó también para dar claridad respecto a los rumores que explicaban su anticipado adiós por cuenta de las diferencias que, supuestamente, tenía con José Fernando Salazar, máximo accionista del club, a raíz de los minutos de juego de su hijo, Tomás Salazar, y las órdenes que estaría dando para darle rodaje en la nómina.

En un primer momento, afirmó que como entrenador en propiedad de Águilas era “el responsable de lo que pasara en los partidos” y en dicho sentido hace las sustituciones que considere pertinentes, más allá de los pedidos o consejos externos que pueda recibir. “El presidente es una persona a la que le gusta el fútbol y participa de lo que es la confección de las nóminas, pero al final el responsable del equipo es el técnico y yo lo era”, dijo.

Y continuó: “El presidente manifiesta y da su opinión, lo cual es respetable, pero ya como entrenador soy yo quien toma la decisión. Sin embargo, siempre se mantuvo la mayoría de jugadores en los partidos de Liga, hubo un grupo base que competía y al final no deja de sorprendernos a todos”.

Finalmente apuntó que la notificación de su salida no la hizo José Fernando Salazar, sino su hermana Paola Salazar, quien oficia también como presidenta de Águilas.