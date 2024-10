Yerry Mina se burla de los hinchas de Juventus y les recuerda a Juan Cuadrado

Cagliari rescató un valioso empate 1-1 ante Juventus por la séptima fecha de la Serie A. Yerry Mina jugó todo el partido en la visita y fue uno de los grandes protagonistas, además de su excelso aporte dentro del campo, también se llevó las miradas por el festejo en el gol de su equipo y un enfrentamiento que tuvo con Dušan Vlahović.

Justamente fue Vlahovic el que inició convirtiendo de penal al minuto 15, luego de un penal convertido por Sebastián Luperto. Sin embargo, por esta misma vía, el equipo de Cerdeña lo igualó al minuto 88′, concretando el primer tanto que le hacen a la Vechia Signora en la temporada.

Mina, picante una vez más

El defensor colombiano fue uno de los más destacados del Cagliari. Jugó todo el encuentro, terminó con una calificación de 7.0 y resaltó en estadísticas como los despejes (3), disparos bloqueados (2), precisión de los pases (95%) y duelos ganados (3). Yerry completó 20 partidos con el equipo, de los cuales en todos ha actuado como titular.

Pero una vez más, el jugador de 30 años se robó las miradas por sus actitudes. Al minuto 73′, bloqueó un disparo de Dušan Vlahović dentro del área que acabó en tiro de esquina y luego lo pecheó, aunque el serbio no tuvo ningún tipo de reacción. Es de mencionar que Mina acostumbra a marcar fuertemente a los delanteros, incluso ha pellizcado a jugadores como Romelu Lukaku, Erling Haaland o Victor Osimhen.

Sin embargo, lo que más causó curiosidad fue en el momento del festejo del gol del empate del Cagliari, convertido por Razvan Marin. Mina corrió hacia sus compañeros y mientras lo hacía, hizo un gesto de cuadrador con las manos mirando a la tribuna en la que se encontraban los hinchas de la Juventus, recordándoles a Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo ocho temporadas en el equipo de Turín. Se llevó la tarjeta amarilla por provocación.

Tras el gol de Razvan Marin para Cagliari, Yerry Mina se burló de la gente de Juventus y se ganó LA AMARILLA.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus pic.twitter.com/HtfZvg64DC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2024

Según explicó en declaraciones posteriores, el gesto se debió a que, “Soy muy amigo de Juan Cuadrado y no me gustó cómo lo trataron y cómo se fue”, comento refiriéndose a su ‘panita’, a quien los seguidores de Juventus no le perdonan que se hubiera ido al Inter de Milán para jugar la temporada 2023-2024. Sobre el choque con Vlahovic, manifestó que, “es parte del juego”.

Ahora Mina se pondrá en modo Selección Colombia. Fue convocado y se unirá en las próximas horas a la concentración que ya inició en Cochabamba con miras a lo que será el duelo ante Bolivia el próximo jueves 10 de octubre en El Alto. Posteriormente, irán a Barranquilla para enfrentar a Chile el martes 15.