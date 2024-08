Salud Mental: Según experta, estos son los desafíos en educacióm emocional temprana

En el 2024 ha revivido la conversación sobre la salud mental de los niños y adolescentes. Esto se debe, en parte, al éxito de la película ‘Intensamente 2′ alrededor del mundo. El largometraje superó los 1000 millones de dólares en la taquilla por fuera de Estados Unidos y sigue sumando a una recaudación mundial total que ya supera los 1649 millones.

Así como Riley Andersen, protagonista de la película, conoció a la ansiedad, el 66,3% de los colombianos declaró que en algún momento de su vida ha enfrentado algún problema de salud mental, esto según el Ministerio de Salud de Colombia.

La Salud mental es un aspecto fundamental del bienestar general que abarca nuestro estado emocional, psicológico y social, abarcando la capacidad para manejar el estrés, relacionarse de manera positiva con los demás y tomar decisiones equilibradas.

Cabe destacar que una buena salud mental permite afrontar los desafíos cotidianos con resiliencia e influye en la capacidad de disfrutar la vida y alcanzar el potencial. La salud mental y el manejo de las emociones están intrínsecamente conectados, pues el bienestar emocional es un pilar fundamental para una salud mental óptima.

Tomar el control activo sobre la gestión de las emociones y prestar atención a la salud mental son pasos necesarios para vivir una vida satisfactoria. No hay que subestimar el poder de una mente equilibrada y unas emociones bien gestionadas, que permitirán navegar la vida con mayor claridad, propósito y felicidad.

Al ser un tema que naturalmente afecta a todos los grupos poblacionales, Caracol Radio habló con la doctora Laura Villamil, médica especialista en psiquiatría y autora del libro ‘¿Cómo convivir con las emociones?’, para comprender por qué las emociones tienen tanta relevancia en la vida.

¿Cómo se puede contribuir al desarrollo de habilidades emocionales que prevengan futuros problemas de salud mental?

La experta en psiquiatría, enfocó su publicación en ayudar a reflexionar sobre los escenarios cotidianos que se pueden enfrentar cuando se siente miedo, angustia, rabia, ansiedad o tristeza.

De esta manera, la autora espera que las personas puedan aprender a manejar estas emociones por medio de herramientas útiles para hombres y mujeres de cualquier edad, interesados en comprender el universo de las enfermedades mentales, con el fin de poder identificarlas y prevenirlas.

“Las emociones son inherentes a los seres humanos, nos acompañan desde nuestro nacimiento hasta el último día de nuestras vidas. Emergen en su mayoría de manera automática e imprevista, por eso es fundamental cuidar nuestra mente”, explicó Villamil.

Además, agregó: “no expresarlas, bloquearlas e ignorarlas tiende a desencadenar trastornos y enfermedades psíquicas que afectan la cotidianidad de las personas, su salud física y la manera en que se relacionan en su entorno”.

Villamil reforzó que la inteligencia emocional desde la infancia es importante. Explicó que los padres y los cuidadores desarrollan habilidades emocionales desde que son niños. Es común que los niños aprendan a tomar el ejemplo modelando conductas saludables. No se puede ignorar que los niños ven e identifican si sus padres saben gestionar el estrés, la ansiedad, la tristeza, entre otras emociones.

“Es importante que se creen espacios de comunicación abierta y empática, en donde no critiquen, en donde no juzguen; en donde los padres les expliquen a los niños que se están sintiendo con rabia, con tristeza, pero que esto se puede superar”, afirmó la experta.

De igual manera, es fundamental explicarle a los niños, que en caso de no poder gestionar por sí mismos las emociones, pueden pedir ayuda y esto no está mal.

En Colombia, ¿Cuáles son los principales desafíos en la educación emocional temprana?

Según Villamil, dentro de los principales desafíos que se identifican en la educación emocional temprana en Colombia, existe la necesidad de crear, en las instituciones educativas, materias relacionadas con las emociones.

De la misma manera, incluir y psico educar a la familia en general. Enseñarle a la familia que está bien sentirse mal. También darle tiempo a temas propios como meditar, hacer mindfulness, hacer juegos terapéuticos. Asimismo, enseñarle a los padres cómo preguntarle a los niños cómo se sienten y enseñarles en general a tener buenos hábitos en la vida.

“Es muy importante inculcar ciertos principios, valores basados en el amor propio, el respeto, tener incluso clases en los colegios en donde se enseñe la importancia de la autoestima, del autoconcepto y la capacidad para generar proyectos ya en la adultez y en la adolescencia”, añadió.

¿Cómo se puede enfrentar el estigma histórico asociado a los trastornos mentales?

En Colombia es común que existan comunidades conservadoras o con menos acceso a la educación sobre salud mental. Para Villamil, este estigma asociado con los trastornos mentales no es fácil de abordar.

No obstante, para la experta, todos los seres humanos en algún punto se han sentido tristes, ansiosos o con rabia, al intentar ocultarlo y no buscar ayuda, no se obtendrá una mejoría. La autora recomendó promover la información, la educación acerca del manejo de las emociones y de la patología mental.

La autora abordó que la mayoría de personas han sufrido de una enfermedad mental y que es frecuente que las personas sufran de insomnio, que tengan cuadros de estrés crónico. Por lo que deben promoverlo y manejarlo para evitar caer en una patología más difícil.

Es muy importante darle herramientas a las personas para que se sientan amadas, para que sepan que tienen posibilidades de desarrollarse de alguna manera y que no van a dejar de importar, explicó.

“La red de apoyo es muy importante. Asimismo que tengan su tiempo ocupado, las personas deben tener espacios de ocio máximo de dos horas al día, más tiempo se ha venido asociando con cuadros de ansiedad y de depresión”, concluyó Laura Villamil.

