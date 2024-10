En retén ilegal vía Concepción-Alejandría hombres armados anunciaron cobro de extorsiones

Imagen de referencia de grupos armados ilegales. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images / LUIS ROBAYO

Oriente de Antioquia

Habitantes del Oriente de Antioquia denunciaron que la seguridad se ha ido deteriorando con el paso de los meses pese a la intervención de las autoridades, como el operativo en el que murió alias ‘Zeus’, un mayor retirado del ejército que hacía parte del Clan del Golfo. Algunas personas que solicitaron la reserva de su identidad le aseguraron a Caracol Radio que en esa subregión se están registrando retenes ilegales, reclutamiento forzado, amenazas a la comunidad, cultivos ilícitos y minería ilegal, todas estas situaciones lideradas por el Clan del Golfo.

La fuente indica que el pasado 03 de octubre, el mismo día que el Congreso realizó en el municipio de Marinilla una mesa de seguridad, hombres con armas largas como fusiles realizaron un retén ilegal en la vía Concepción-Alejandría en jurisdicción de Marinilla y a los conductores de los carros les advirtieron que se reactivarán las extorsiones a los propietarios de los carros de servicio público. Al parecer, la cuota sería de un millón y medio de pesos. Lo que dejó muy preocupados a los habitantes.

“Sujetos identificados como integrantes de los paramilitares del EGC salieron a la vía a decir que llegaron para quedarse. Hicieron un retén ilegal durante varias horas. Lo que supone que si están con fusiles y si están en un gran número, es posible que tengan un centro de operaciones en esa zona”, dijo la fuente que se atrevió a conversar con Caracol Radio, pese al temor que genera exponer estas situaciones.

Agrega que el plan de expansión y toma de la subregión avanza de una manera acelerada por parte del Clan del Golfo con un alto número de integrantes, lo que en algunas ocasiones ha impedido a la policía realizar acciones como capturas, como lo ocurrido hace un par de meses en San Luis, donde el Clan del Golfo rescató a un capturado superando en número a los uniformados. Esta situación se habría reportado nuevamente la semana anterior.

“Ocho días antes, en el municipio de San Vicente de Ferrer, la policía intenta perseguir unos delincuentes, se transportaban en un vehículo y tuvieron que dejarlo de perseguir porque estos sujetos salieron con armas largas, fusiles y al parecer también que son integrantes de los paramilitares de la EGC”.

La fuente también informa que en los corredores entre los municipios de Abejorral y el corregimiento de Mesopotamia y Sonsón se están reportando amenazas y reclutamiento forzado por parte del grupo ilegal que hace presencia en la zona.

“Sabemos que en el municipio de Sonsón y Alejandría, las EGC vienen obligando incluso a jóvenes y mayores de edad a participar de actividades ilícitas. Muchas personas se han opuesto y a muchas personas les ha tocado salir mejor en situación de desplazamiento. Entonces, este reclutamiento está presentándose principalmente en el municipio de Sonsón y Alejandría y podría estar indicando no solamente un rearme sino un fortalecimiento”.

También se advierte sobre el aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, impactando el territorio rico en ríos cristalinos y una exuberante vegetación. Incluso la fuente advierte sobre la reactivación una mina abandonada por parte del Clan del Golfo de.

“Hay información que está en conocimiento de la policía y el ejército sobre la reactivación de una mina de oro abandonada en la vereda Tafetanes del municipio de Granada. Esta mina está siendo reactivada por el grupo paramilitar EGC. En el río Calderas también hay una estrategia de minería ilegal de esos grupos que tienen maquinaria pesada en esa zona y todo eso ha sido denunciado”.

Indica que, pese a que algunas personas dejando el miedo de lado lo han denunciado, las autoridades aún no realizan una intervención sobre estos hechos. Lo que lamentan, ya que son las mismas autoridades las que piden colaboración de la comunidad denunciando, pero que no responden a esa confianza.

¿Quiénes están detrás de estas acciones?

Según la fuente en el Oriente, mediante el bloque Magdalena Medio del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), alias Terror y alias McGiver estarían liderando esas expansiones y las acciones ilegales antes de detalladas. Recordemos que alias Terror no cuenta con una orden de captura, ya que pagó cárcel en Justicia y Paz, pero en el territorio todos lo señalan como el jefe. Situación que fue confirmada por una fuente militar hace un poco más de un mes.

“Alias Terror es el hijo de Ramón Isaza y alias McGiver es un yerno de Ramón Isaza. No conocemos que la fiscalía los esté buscando, no conocemos que haya una persecución contra estas personas y lo que conocemos es que no tienen orden de captura y estas personas realizan actividades ilícitas en diferentes zonas, recurren al lavado de activos y a otras actividades ilegales en el territorio y a ninguna autoridad en el oriente parece importarle eso”.

La fuente también se refirió a la situación ocurrida en el corregimiento de Aquitania donde murieron varias personas en un operativo de las autoridades realizado la semana anterior en el que murió alias ‘Zeus’. Dijo que esa zona era bastante frecuentada presuntamente por algunos políticos de la subregión donde sostenían presuntas reuniones con los ilegales.

“Muchos políticos de la zona desfilaban en sus camionetas hacia esta zona a hablar con estos señores paramilitares”.

Por último, aseguran que luego del operativo que hicieron las autoridades en Aquitania de San Francisco, pareciera que esas tropas de ilegales se trasladaron para Sonsón al cañón de Río Verde y Los Henaos, donde han visto a los ilegales con uniformes de uso privativo de las fuerzas militares y con brazalete de EGC. Lo que ya generó temor entre los pobladores. No descartan que tengan campamentos allí.