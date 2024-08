Nuevo jefe del bloque Madalena Medio de EGC ordenó nuevas restricciones en zonas rurales

Antioquia

Caracol Radio conoció de fuentes militares que se reportó un cambio de jefatura en el bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo con injerencia criminal en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Aunque este medio de comunicación conoce el alias del nuevo cabecilla, por ahora no se detalla de manera pública, ya que no cuenta con pendientes judiciales, pero sí se puede decir que es un reincorporado de Justicia y Paz y hasta estuvo en la cárcel. Esta persona quedó con un poder absoluto en estas zonas de alta presencia del grupo ilegal autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, donde en los últimos meses se incrementaron las acciones contra el ELN y disidencias y abusos a la población civil como acampar en los predios de los campesinos, incluso detallan fuentes civiles que en ocasiones lo hacen hasta en los patios de las casas, lo que genera temor y los pone en riesgo , ya que los enemigos y también ilegales ELN y disidencias caminan las mismas zonas.

Este cambio de mando en el bloque habría ocurrido hace cerca de un mes o mes y medio, lo que ha generado en algunas zonas, especialmente del Norte de Antioquia, que se reactiven algunas restricciones y se impongan unas nuevas. Así lo aseguraron fuentes de zonas rurales, donde están padeciendo por las órdenes del grupo ilegal, que pretende un mayor control de las personas que se mueven por esos lugares, especialmente vestidos de civil.

Caracol Radio conoció que en Ituango, especialmente en las veredas ubicadas en el corredor El Aro-Santa Rita que comunica con el corregimiento de La Caucana de Tarazá en el Bajo Cauca, se ha ordenado un censo de los carros y motos que tienen los campesinos, por lo que crearon una base de datos con las placas de estos vehículos. El número de placa que no esté registrado no podrá circular por la zona porque no cuenta con la autorización y esto podría generar una situación de peligro para quien ingrese sin estar en la lista. Lo mismo estaría ocurriendo en el corredor desde Ituango hasta Puerto Valdivia en el municipio de Valdivia, en límites con el Bajo Cauca.

También se ha conocido que en esa población del Norte de Antioquia se reactivaron algunas restricciones que habían sido suspendidas hace varios meses, pero hace poco tiempo se volvieron a activar por parte del grupo ilegal; por ejemplo, aquellas personas que tienen que movilizarse por las veredas deben portar el carné si pertenece a alguna institución o empresa para evitar contratiempos. Además, habrían reactivado el toque de queda nocturno en las vías de Ituango de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esto con la intención de tener un mayor control de quienes se mueven por los territorios. También quien sea foráneo y necesite ir a alguna de las veredas debe ser autorizado, pero antes debe notificar el motivo de la llegada. Todo esto luego de tomar el mando el nuevo comandante del bloque.

Indican, además, las fuentes que, para poder moverse sin contratiempos, los ilegales del Clan del Golfo se mueven en las áreas urbanas de los corregimientos de civil para poder verificar que sí se estén cumpliendo las reglas, además de evitar que esos abusos sean denunciados. Lo que más preocupa de la zona es que solo unos pocos se están atreviendo a denunciar y advierten que, sin que se les mencione para evitar retaliaciones, aseguran que el silencio actualmente es generalizado por temor y es lo que está permitiendo que los ilegales continúen con el control de todo lo que pasa en la ruralidad. En algunas zonas también se están moviendo tropas numerosas armadas. Pero sin identificación de algún tipo.

Este grupo criminal también estaría afectando la economía de algunas familias que se dedican a los cultivos ilícitos. Las fuentes detallan que el pago por el producto a los campesinos en algunas ocasiones se demora hasta tres meses y cuando finalmente les pagan no les entregan la plata completa, por lo que deben aceptar de manera silenciosa.

Caracol Radio ha podido constatar que cada día es más difícil obtener información de parte de las poblaciones porque no solo el grupo ilegal Clan del Golfo los tiene amedrantados, sino también las disidencias y el ELN, lo que ha permitido que aumenten las acciones de constreñimiento hacia los civiles, como también viene ocurriendo en los municipios como Segovia y Remedios.