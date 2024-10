Efectos negativos tomar café después de los 60 años, según estudio: “deterioro cognitivo”

En Colombia uno de los puntos fuertes en materia agrícola es el café. Dentro de la cultura popular del país existe un gusto y habitualidad por consumir preparaciones y bebidas que contienen este grano.

Se ha comprobado que tomar café puede tener beneficios para la salud. En primer lugar, incrementa la energía y la concentración. La cafeína funciona como un estimulante natural, que puede optimizar el estado de alerta.

Adicionalmente, puede aumentar la liberación de adrenalina, lo que mejora el rendimiento físico durante el ejercicio. También, se considera una fuente de antioxidantes, por ende puede contribuir a atacar el daño celular y reducir la inflamación.

Se ha asociado el consumo moderado de café con un menor riesgo de padecer enfermedades como el Parkinson, la diabetes tipo 2 y algunas enfermedades del hígado. Incluso, se ha considerado que puede aumentar la longevidad.

¿Por qué se debe consumir café de manera moderada?

Es muy importante tener en cuenta que cada persona reacciona diferente al consumo de cafeína. Además, es considerada como una sustancia psicoactiva por su capacidad de alterar el pensamiento, el comportamiento y los estados de ánimo de las personas.

Cabe destacar que a pesar de ser una sustancia potencialmente adictiva, una adicción no sucederá a menos que se consuma en altas dosis y de manera constante en el tiempo. Según sitios especializados como Medline Plus, no es dañino consumir hasta 400 mg al día.

Hay que tener en cuenta que la cafeína puede tener afectaciones en el sueño, se recomienda que no sea consumida en la noche porque puede desencadenar problemas de insomnio. Si se toma más de la cuenta, puede irritar el estómago y causar malestar gastrointestinal.

Altas dosis de cafeína pueden aumentar los niveles de ansiedad, al causar palpitaciones o aumento de la presión arterial en algunas personas. Un consumo regular puede resultar en dependencia física, causando síntomas de abstinencia si se deja de tomar.

¿Qué efectos negativos tiene tomar café después de los 60 años?

Hay que acotar que el consumo de café puede tener implicaciones negativas sobre este grupo poblacional, principalmente si se toma en altas cantidades.

Al ser un estimulante que puede causar insomnio o afectar la calidad del sueño, llega a ser problemático para las personas mayores, que a esa edad ya pueden tener dificultades para dormir bien.

La disminución de la tolerancia a la cafeína con la edad puede intensificar el riesgo de nerviosismo, inquietud y de problemas cardiovasculares. A esta edad, es recomendable reducir el consumo de café y reemplazar por otro tipo de bebidas como el té descafeinado o infusiones de hierbas para evitar estos efectos negativos.

En la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, se presentó un estudio que indicó que el consumo excesivo de café, especialmente más de tres tazas al día, puede acelerar el deterioro cognitivo en personas mayores de 60 años.

El estudio tuvo como muestra a más de 8000 personas mayores de 60. Se encontró que los que bebían grandes cantidades de café, mostraban una disminución más rápida en habilidades cognitivas como la memoria y el razonamiento abstracto.

Finalmente, cabe resaltar que la cafeína puede afectar negativamente la inteligencia fluida, que es la capacidad de resolver problemas nuevos y adaptarse a situaciones cambiantes. Sin embargo, un consumo moderado no parece tener efectos negativos significativos.

Ingrese a nuestro WhatsApp y entérese de todas las noticias de Colombia y del mundo al instante: https://whatsapp.com/channel/0029Va4QonQG8l57KtMXcE29