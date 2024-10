Inpec denuncia a ex alcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez por fuga de presos( Captura Facebook Donamaris Ramírez-París Lob )

Cúcuta

Luego que la justicia modificará la detención domiciliaria que pesaba contra el ex alcalde de la ciudad de Cúcuta Donamaris Ramírez por detención intramural, las 72 horas siguientes a la determinación de un juez de la Republica se ha convertido en un misterio, el paradero del ex funcionario y por ello el Inpec solicitó investigar al ex alcalde por fuga de presos.

En las ultimas horas la directora encargada de la cárcel Modelo de Cúcuta Liliam Rubio Escalante elevó una denuncia a la fiscalía donde se establece que “la conducta presentada por el PPL infringe los preceptos legales establecidos en la norma penal colombiana, (como quiera) que se encuentra sindicado por el delito de prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, la cual se encuentra en Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías (sic)”, dice la denuncia.

Así mismo señala en su argumento que luego de varios intentos por tratar de establecer su ubicación a través de sus funcionarios es necesario manifestar que “pongo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el posible punible de fuga de presos art. 448 CP, basado en informe rendido por el funcionario que estuvo a cargo de la diligencia”.

Recientemente la fiscalía en un comunicado se pronuncio manifestando que “el exburgomaestre fue imputado como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público”.

Recordó además que “Los hechos están relacionados con presuntas irregularidades en el trámite, celebración y liquidación de un contrato celebrado el 30 agosto de 2013 para la de construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) “Niños Para Grandes Cosas”, cuyo monto alcanzó los 4.695′902.120 de pesos. La obra contratada estaría al servicio de los habitantes del barrio Torcoroma Siglo XXI, Urbanización Cormonares, Ciudadela El Rodeo y Comuneros del Sur”

En el comunicado se puede apreciar que “para el juez, encargado de resolver la apelación a la medida domiciliaria que le había sido concedida al exalcalde, existe inferencia razonable de autoría y necesidad de proteger el fin constitucional de peligro para la sociedad”.

Finaliza la Fiscalía resaltando que “la revocatoria de medida domiciliaria por carcelaria aplica también para los exsecretarios de despacho de las áreas de Fortalecimiento Corporativo y de Relaciones Institucionales de la Alcaldía Municipal de Cúcuta Yimmy Galán Villamizar e Irly Yesenia Sandoval Pacheco; y los contratistas Jhon Fredy Maldonado Peñaranda y César Augusto Martínez Álvarez”.