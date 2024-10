¿Cuáles son los retos que va a enfrentar Gregorio Eljach en la Procuraduría?

En Hora 20 el análisis a la elección de Gregorio Eljach como procurador general de la nación y el efecto político que tendrá la masiva votación que obtuvo el candidato del presidente Petro. El debate también a los retos en la Procuraduría y a nivel institucional. Después el análisis a la realidad política del país a ocho años del plebiscito por la paz.

Lo que dicen los panelistas

Antonio Sanguino, excongresista, sociólogo, doctor en Gobierno y Administración Pública, resaltó que la terna tenía un componente político, “esta elección fue un coscorrón a Vargas Lleras y es el resultado y la recompensa a una persistencia de Eljach que había insistido en ser Procurador”. Manifestó que la elección implica también que se cierre un ciclo de la Procuraduría como instrumento de oposición político y que sea garantía como órgano de control, “la reforma anterior de Margarita Cabello violaba la Convención Americana, la cual es también un compromiso que debemos honrar”. En ese sentido, explicó que lo que pide el Presidente no es que no se investigue a funcionarios elegidos popularmente, “pueden ser investigados y sancionados, pero la Convención pide que no se destituya mientras no medie una sentencia judicial”.

Por último, dijo que Gregorio Eljach deberá ser ingrato con el que lo ternó y con los que lo eligieron, “de hecho, esta coyuntura da para una cumbre de poderes públicos que espante fantasmas de golpes blandos o duros o reelecciones que circulan en la narrativa política”.

Para Fabio Humar, abogado, profesor universitario, especialista en derecho administrativo, penal y constitucional, la Procuraduría debe acabarse, “desde al sentencia de la CDIH Petro Urrego Vs. Colombia queda muy reducida desde lo disciplinario y desde el Ministerio Público, entonces se ha convertido en una figura politiquera en algunos casos”. De otro lado, dijo que Eljach debe ejercer un deber de ingratitud con el Presidente y enviarle un mensaje de que no será obsecuente con el mandatario.

También destacó que la elección del nuevo Procurador desdice de la idea de golpe blando, con lo cual, dice que ese argumento al que vuelve cada tanto el Presidente, muere. Por último, dijo que la colaboración armónica suena bonita, pero el sistema no está diseñado para que la Fiscalía colabore con el Ejecutivo, “las entidades de control no son de oposición ni de colaboración, ejercen funciones”.

Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, el periódico global, dijo que la Procuraduría tiene otras funciones y no solo la función disciplinaria, “es Ministerio Público y protege derechos humanos junto con Defensoría del Pueblo. Los procuradores tienen función política al representar a la sociedad frente al Presidente”.

De otro lado, dijo que a Eljach se le conoce como secretario del Senado y con roles de ayudar a alguien más y no él administrando directamente, “la doctora Cabello fue ministra, el doctor Carrillo fue ministro, entonces hay un interrogante porque no conocemos a Eljach en un rol similar”.

Para Liliana Estupiñán, abogada constitucionalista, profesora universitaria, consultora e investigadora, la Constitución establece los que organismos de control tienen un componente político muy importante que se debe tener en cuenta a la hora de pensar en la elección de contralor, procurador o defensor, “en el caso de Contraloría que hubo discusiones, fue el Congreso el que tenía responsabilidad de escoger la cabeza de este ente de control, también lo ocurrido con Defensoría en Cámara. En Procuraduría también hay origen político”.

Planteó que el gran reto de la Procuraduría es en clave convencional, “hay un país político, uno jurídico que lee esto y que considera que toca respetar la Convención Americana, la cual habla de que la sanción la debe imponer un juez penal”. Por último, manifestó que una supresión de la Procuraduría nos llevaría a un debate que se estaría cerrando como una constituyente, “entonces le quitamos a la Constitución una entidad importante de control dentro de la estructura del Estado”, de otro lado, dijo que lo que se debería revisar es la Ley 1094 de 2021 sobre el poder disciplinario y sancionatorio de la Procuraduría y ver qué tanto se puede dar una discusión seria en el Legislativo.