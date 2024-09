Los hechos de la semana: de la caída del Presupuesto al papel de Petro en la ONU

En Hora20 el análisis, los hechos más importantes de la semana, temas que no alcanzamos a analizar por falta de tiempo y por la misma realidad de la agenda de país. El debate sobre la caída del Presupuesto General en el Congreso y lo que viene en adelante con un Presupuesto expedido por decreto. Después, el balance al paso del presidente Petro por Nueva York.

Lo que dicen los panelistas

Para Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara por la Alianza Verde, el presupuesto que presentó el Gobierno fue por 523 billones de pesos, “desde el inicio hubo una molestia de la Comisión Tercera del Senado, quien manifestó que no iban a aprobar un presupuesto por $523 billones de pesos porque iba acompañado de una ley de financiamiento”, en ese sentido, dijo que no es extraño presentar un PGN desfinanciado y acompañado de una ley de financiamiento, “otros gobiernos se ha presentado y se han sacado adelante los dos temas; tanto la ley de financiamiento como el presupuesto”.

Detalló que en el Congreso parecía como si se estuviera jugando, “se presentaron siete proposiciones, pero ninguna se aprobó. Una de ellas fue la mía de $419 billones de, que no se aprobara por $523 sino por 419, reduciendo la ley de financiamiento al adelanto de la regla fiscal que daba un espacio de financiación de $5.6 billones”. De otro lado, dijo que lo que pasó también en el presupuesto es un adelanto del 2026, “ya se están tomando posturas presidenciales nada más al ver algunas intervenciones de senadores de la Comisión Tercera del Senado que prácticamente hicieron discursos de candidato presidencial”.

José Daniel López, presidente de AlianzIn y excongresista, manifestó que si hay una bancada que funciona en el Congreso, suele ser la bancada de las comisiones económicas, “las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y los miembros de comisiones económicas tienden a ser sólidas”. Además, dijo que el único recuerdo que tiene de otra ley económica, hundiéndose, fue en su momento la reforma tributaria de Carrasquilla, “en el contexto del estallido social y de la negativa de la mayoría de las bancadas a aprobarla y terminan finalmente ni siquiera tramitándola”. También resaltó que lo ocurrido es un mensaje de distanciamiento con el Congreso, “imposible no verlo como una derrota política del gobierno, pero también es duro para el Congreso. Se marca un precedente que podría llevar en el futuro a gobiernos consideren que les sale mejor tramitar las leyes de presupuesto, casi que haciendo una debida diligencia en el Congreso”.

Por último, dijo que este tipo de situaciones sí terminan teniendo un impacto negativo en los colombianos, no necesariamente por si el presupuesto termina siendo de $511 billones o de $523 billones, “pero en últimas esto manda mensajes de inestabilidad política y de inestabilidad en la construcción de la política económica”.

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, profesor universitario y máster en Economía Internacional y Relaciones Internacionales, resaltó que en el proceso de presupuesto hay una negociación y que en esta circunstancia, lo que vemos es que el Presidente y el gobierno no estuvieron dispuestos a negociar, presentaron un presupuesto de $523 y de ahí no se bajaron, “según el presidente del Senado, hay $79 billones de pesos parqueados en fiducias que no ejecutan. La ejecución del gobierno en presupuestos de inversión no cumple con las metas”.

Resaltó que si bien Colombia está pagando más intereses de deuda que jamás ha pagado en su historia, “eso también corresponde a un aumento en el nivel de riesgo país que ha sido alimentado por la incertidumbre política, la cual también ha sido producto de la gobernanza”.

Para Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, hay que tener la discusión en dos esferas, la esfera de lo político y la esfera de lo técnico, “en primer lugar, creo que el Congreso de la República, en particular el Senado, renunció a su competencia de aprobar el presupuesto”. También comentó que por primera vez, después de la Constitución del 91, el Senado se negó a usar la facultad de aprobar el presupuesto de la Comisión para continuar el debate, “la Cámara de Representantes sí cumplió con su deber constitucional de aprobarlo. Pero se renunció y es una discusión política”.

Manifestó que va a hacer el Presidente, es expedir por decreto el presupuesto que presentó el Gobierno a discusión del Congreso, “eso no es otra cosa que aplicar la Constitución”, además, comentó que la programación presupuestal que se hace cuando en diciembre se liquide el presupuesto, se prevé los escenarios del equilibrio de los ingresos con los gastos, con los egresos que tiene que hacer el Gobierno nacional.

Por último, dijo que este gobierno ha sido responsable para responder ante los organismos multilaterales con su deuda pública, entonces presenta esta ley de financiamiento para equilibrar los ingresos y los gastos, “si hay equilibrio se puede presentar una ley de financiamiento que puede tramitarse de manera simultánea o en el periodo legislativo siguiente”.