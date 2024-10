Air-e anuncia interrupciones breves del servicio de energía en Barranquilla este sábado

La empresa intervenida Air-e, anunció que, como parte de las acciones para la mejora del servicio de energía, ejecutará trabajos con breves interrupciones, este sábado 5 de octubre, en sectores de los barrios Altos del Limón, San Vicente, Altos de Riomar, Delicias, Olaya y Colombia en Barranquilla.

Durante la labor de los operarios se realizará toma de muestra de aceite a transformadores, por lo que se suspenderá el servicio de energía mientras se realizan estas activadas.

Los trabajos, según informó la compañía serán en un corto periodo y se desarrollarán en el horario de 11:30 a.m. a 12:00 del mediodía.

Sectores sin energía

Calle 98 con la carrera 52C en Altos del Limón; de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. Sectores sin energía: Carrera 52 con la calle 86 en San Vicente; de 1:45 p.m. a 2:15 p.m. Sectores sin energía: Calle 92 con la carrera 52B en Altos de Riomar y de 7:45 a.m. a 8:15 a.m. Sectores sin energía: Calle 73 con la carrera 39 en Delicias.

Igualmente, de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Sectores sin energía: Calle 72 con la carrera 41B en Las Delicias; de 9:15 a.m. a 9:45 a.m. Sectores sin energía: Calle 76 con la carrera 32 en Olaya y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Calle 72 con la carrera 46 en el barrio Colombia.