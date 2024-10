60% de muertos en siniestro viales en Colombia son motociclistas: Agencia Seguridad Vial

ARMENIA

En Armenia la Agencia Nacional Seguridad Vial, ANSV lanzó el plan de movilidad en esta semana de receso escolar donde llaman la atención porque en el 60% de los siniestros viales están involucrados motociclistas.

Y es que el director de Coordinación Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV Luis Yair Aguilar estuvo en la plazoleta del CAM en Armenia donde dieron inicio en la estrategia del receso escolar en coordinación con las diferentes entidades territoriales en todo el territorio nacional y aquí es una coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía, con los organismos de tránsito, secretarías de movilidad, secretarías de tránsito de los diferentes ciudades y departamentos con la única finalidad de que podamos tener un buen comportamiento durante esta semana de receso escolar que es una de las semanas donde históricamente se presenta un aumento de siniestralidad.

Datos de siniestros viales en Colombia

En Colombia en el año 2023 tuvimos alrededor de 8.500 fallecidos por siniestros viales, eso ya es un problema de salud pública, así lo definió la Organización Mundial de la Salud, en el departamento del Quindío hemos tenido un aumento en esas cifras de siniestralidad alrededor de un 7% en aumento en las cifras, mientras que en el municipio de Armenia tenemos una reducción de alrededor del 17% pero sigue teniendo por ejemplo ya son 29 fallecidos por siniestros viales, pero en este momento ya tenemos alrededor de unos 73 siniestros viales en el departamento del Quindío es decir, fatalidades personas que perdieron la vida, esos son pues digamos que familias que se han visto afectadas, núcleos familiares, que han perdido algún alguna persona especial, entonces por eso es que estamos trabajando para que podamos reducir esa cifra de siniestralidad en el departamento.

Luis Yair Aguilar, director de Coordinación Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV. Foto Adrián Trejos

Motociclista principal acto en siniestros viales en Colombia

El mayor o el principal actor en temas de siniestralidad en el país son las motociclistas, en el año 2023 superamos alrededor de los 5.000 siniestros viales en motociclistas, eso es más del 60% de las fatalidades y lo que hemos evidenciado es que tenemos que trabajar en unas acciones que no vayan encaminadas a generar esas acciones contravencionales a los motociclistas, sino un tema de capacitación de sensibilización y de formación.

Programa de moto destrezas

El director de Coordinación Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV Luis Yair Aguilar explicó que por ejemplo con el programa que tenemos acá, que es moto destrezas que está en todo el país y lo que busca es poder generar sensibilización, formación, donde les hablamos del uso adecuado del casco, del uso adecuado de la motocicleta, no exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito y ese simulador lo que evidencia es que estamos haciendo acciones que lleven a poder formar a esos motociclistas.

Datos de motos en Colombia

Un dato muy importante para que usted lo tenga en claro, la Andi en el sector de motocicletas prevé que para el 2024 ingresen alrededor de 750.000 nuevas motos a Colombia, tenemos un parque automotor de motocicletas que supera en los 11 millones de motociclistas o motos en Colombia, entonces si ustedes revisan, pues digamos que es prácticamente casi igual a la población de una ciudad como Bogotá, entonces las estrategias deben ir encaminadas, a que podamos generar acciones de control de buen comportamiento, pero si no generamos una cultura de que seamos responsables en la vida, de nada va a servir que tengamos 10.000 o 15.000 hombres en la vida, si yo como persona no me cuido, no genero un buen comportamiento, porque es que todo el mundo piensa que yo soy ajeno a los siniestros hasta que no se presenta uno, en nuestra familia o hasta que yo no me veo afectado como tal, entonces yo creo que al final son unas acciones de que podamos tener ese buen comportamiento en la vía, para reducir esas cifras de siniestralidad.