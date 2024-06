Conducir a la defensiva para proteger la vida en las vías: Policía Tránsito, Quindío

ARMENIA

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al Intendente Jaime Carvajal, jefe del grupo de Seguridad Vial de la Policía de Tránsito y Transporte del Quindío hablando de los planes, programas, campañas y controles en las vías del Quindío para hacerle frente a la alta siniestralidad vial en la región.

Y manifestó “es preocupante el alto número de siniestros viales con fallecidos, porque en cierta forma afecta la vida que es lo más importante y uno se pregunta, porque la gente no puede cuidarse, manejar la defensiva, digamos ir un poquitico más allá y utilizar elementos de protección que le permitan salvar la vida en caso de que tengan una caída porque no hay nadie, está exento de una caída o sufrir algún accidente en las vías, pero qué bueno que utilicen elementos para prevenirlo.

¿Qué han detectado?

Uno nota como le digo la de la despreocupación, no les gusta utilizar el casco como lo deben utilizar, a veces excedemos los límites de velocidad, entonces como acá el Quindío es tan bonito y tan cerca todo un sitio del otro, entonces salimos sobre el tiempo, excedemos los límites de velocidad, ahorita el clima está muy cambiante y veces creemos que el que más corra menos se va a mojar y es donde ocurren las caídas,, sabemos que acá en el Quindío después de cierta después de las 9 de la noche hay algunos semáforos que se vuelven intermitentes y la gente parece que olvida eso y cruzan sin tener presente que por ejemplo el semáforo de la intersección del terminal está intermitente para conducir con cuidado y olvidan otras cosas que deberían conocerlas desde que tenga una licencia de conducción, se supone que está capacitado para manejar cualquier tipo de vehículo

Los motociclistas los más vulnerables

Los actores viales más vulnerables que es el motociclista no se cuide, no, no hace lo que debería hacer para cuidar la vida que es tan bonita, yo cuando estoy haciendo las campañas le digo qué valor le pone usted a su vida, entonces responden mi vida no tiene precio, entonces si no tiene precio porque no maneja la defensiva, porque no deja el afán, las vías nacionales todas están ocupadas por vehículos de gran tamaño, gran dimensión volquetas, tracto camiones y demás entonces no adelante donde no debe .

Y lo segundo que es lo que más nos duele a todos los colombianos es hablarle de las infracciones, si por ejemplo invade carril pueden hacer una multa por 30 salarios mínimo legal vigente y que eso afecta a su economía y hay gente, pues piensa en su economía porque si usted piensa en su economía detrás suyo está su papá a su mamá y muchísimas personas que de pronto dependen de usted y usted por hacerle un comparendo por ese tipo de maniobras está dejando de llevar ciertas cosas a la casa.

Secuelas

Las escuelas no son solo para las víctimas del siniestro vial, sino como para nosotros porque a veces a uno es el que le toca llamar a la familia decirle oiga caballero, señoritas se distingue a tal persona, acaba de sufrir un siniestro vial y falleció siendo el extremo cierto y la otra parte es que como lo acaba de decir una secuela de pronto de la pérdida de un miembro importante, pero además las lamentaciones porque era mi motico y tuvo pérdida total o mi vehículo no lo tenía asegurado a gente entonces la gente solamente se acuerda de esas cosas cuando están en el momento, pero si yo hubieras manejado así pero si yo me hubiera protegido, la invitación de nosotros de parte digamos de cabeza de mi mayor Jairo Alberto Pinilla Carbajal como jefe de la seccional es que cuide su vida y si usted se cuida, si usted sabe que por ejemplo tiene pico y placa pues no saque su vehículo porque usted a veces sale sobre el tiempo y cree que las siete de la mañana se le van a alargar y eso a veces no pasa y toma tu accidente bueno

Puestos de control

Tuvimos campaña de prevención en el sector de La Herradura vía de la Paila Armenia lo que es comprendido en el en el que en el club campestre esa zona es bastante invita mucho al usuario de la vía a exceder los límites de velocidad, la vía Armenia Pereira con la concesión de autopistas del café haciendo muchas campañas en esos dos puntos como principales y en el sector de la línea en el kilómetro 15, que es la parte que ya separa, digamos una parte del Quindío con Ibagué el de hoy va usted a tomar la línea, no adelante, cuide su vehículo porque hay gente que sube en primera segunda tercera llegan a una curva y baja la primera entonces recalientan su vehículo entonces hasta en eso hace parte de la prevención y cuidar revisar su vehículo antes de cualquier viaje y no excede los límites de velocidad, que lo que nos está afectando.

El intendente Jaime Carvajal es el jefe del grupo de Prevención Vial de la Policía de Tránsito transporte del Quindío agregó que de la mano de la seccional del Tolima se ha hecho un trabajo de prevención e información.

En el descenso estamos haciendo una campaña con un pirómetro, que un elemento que sirve para medirle la temperatura al sistema de frenos de los vehículos ya sea de motocicleta automóviles o carga eso que invita al usuario yo le digo bueno, eso es en grados Fahrenheit si está pasado de 115 grados Fahrenheit por favor, esperemos acá que se enfríe. haga una pausa activa a veces hasta tomamos un cafecito y esperemos y dejemos el afán porque a veces la gente no es que hoy con afán llegó, vengo de Bogotá y voy para Pereira un ejemplo y bajan sin pensar y cuando llegan al kilómetro 10 que ya es casi llegando al puente helicoidal, ahí se acuerdan que a y los frenos y me servían para algo.

Lluvias

En la línea intervenimos tres autoridades por así decirlo el Tolima dando manejo del tráfico cuando es la afectación de allá hacia acá y el consorcio de la línea con nosotros en el sector de acá del peaje siempre la digamos el plan de contingencia por así decirlo se cierra el peaje del kilómetro de las Américas y de ahí para abajo sea el manejo de tráfico la información hoy que tenemos un derrumbe, siempre la comunicación entre todos porque digamos la idea, es que mantengamos las vías con una buena movilidad.

Filandia y Salento

Tenemos mesas de trabajo con el IDTQ con la Gobernación y con todos los organismos de tránsito, entonces por ejemplo en Filandia y Salento si ustedes han notado cuando sale en todo tiene mucho usuario mucho turista, los buses no ingresan el municipio para la que la movilidad nos afecta, entonces ahí es donde ingresamos nosotros apoyar y en la entrada a Filandia también hacemos la misma actividad

Recomendaciones

Maneje a la defensiva, no exceda los límites de velocidad planee su viaje con anticipación, si sabemos que vamos a desplazarnos, por ejemplo, Armenia Bogotá consultemos los números de emergencia, el número 767 y las páginas que están autorizadas inclusive las de ustedes que están informando día a día, cómo están las vías para que tengan un viaje seguro y no lo hagan con contratiempos. Lo tercero es que a los turistas de la gente que nos visita que conozcan, cómo están las vías que miren, en dónde van a dejar sus vehículos.

