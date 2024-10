Supersalud alerta que se mantiene incremento histórico de PQRS en sistema de salud

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Salud, hay un incremento significativo en el comportamiento de las PQRS, que son aquellas reclamaciones que hacen los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de las cuales en 2023 se registraron 1.304.871 reclamos y entre enero y agosto de 2024, se han presentado 997.487.

“Desde el 2017 las PQRS no han hecho otra cosa que aumentar (...) para el año pasado superamos el 1.400.000 y para este años ya estamos por encima de las 900.000 con cifras consolidadas hasta el mes de agosto”, enfatizó Luis Carlos Leal, Superintendente de Salud.

Por otro lado, 4 EPS intervenidas tales como Asmet Salud, Emssanar y Nueva EPS, junto con SOS, han disminuido sus reclamaciones, mientras que para el caso de Sanitas, las PQRS han aumentado.

Otras EPS sin medida como Capresoca, Cajacopi, Coosalud, Salud Total, Mutual Ser y Comfachocó tienen un incremento por encima del 50%.

“La situación se agrava cuando las EPS no tienen la capacidad o no invierten lo suficiente o no tienen un centro de contacto confiable para que las personas pongan la denuncia ante su EPS y prefieren acudir directamente a la superintendencia, factor que aumenta la necesidad al interior de la superintendencia, es por eso que solo 2 EPS resuelven el 75% de sus solicitudes directamente, mientras que 12, al menos el 75% de sus reclamaciones llegan a la superintendencia y no a la EPS, no resuelven ni el 25% de las reclamaciones; y entre un 25 y un 75% se encuentran 13 EPS que generan una carga administrativa que no es excusa”, indicó el superintendente.

A esto se suma que según Leal, la superintendencia no cuenta con los recursos suficientes para solucionar las reclamaciones que llegan a la entidad.