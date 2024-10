Desde el Festival de las Ideas el gobernador de Boyacá pide autonomía para las regiones

Villa de Leyva

En el Festival de las Ideas, en la primera jornada académica y de discusión, un evento que organiza cada año Prisa Media, Caracol Radio y W Radio y varias emisoras de este grupo de medios, el gobernador de Boyacá habló sobre el inicio de esta jornada en la que participan políticos, analistas y empresarios.

El mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, expresó su alegría porque el departamento alberga este festival y dice que debe fomentarse la unidad: “estamos atentos a ser parte de esa reflexión nacional sobre la necesidad de unirnos y de dejar de un lado las diferencias para poder avanzar como país”.

El gobernador Amaya estuvo junto a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hablando sobre la gobernabilidad local. Al respecto, dijo Carlos Amaya que “el país no va avanzar si se piensa que el centro debe definir todos los temas. Yo pongo de ejemplo que la vía de Villa de Leyva a Sáchica, el Gobierno Nacional no le invierte recursos porque dice que es una vía departamental, pero el 90 % de las personas pasan por el peaje para llegar a Villa de Leyva y lo que nosotros decimos es que nos permitan hacer una concesión de una vía que salga de Tierra Negra y llegue a Sáchica, que evite un largo trayecto y que ese peaje pueda invertirse en esta vía. Pero estas cosas no avanzan por una decisión del nivel central, por lo que hay que descentralizarlas, fortalecer autonomía regional y territorial, que es donde está el futuro de Colombia”, concluyó.