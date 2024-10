“El único responsable de que no entreguen las tierras a tiempo es Gustavo Petro”: Barbosa

En medio de la entrega de 2.500 hectáreas de tierras para familias en San Sebastián, Magdalena, el presidente Gustavo Petro acusó al exfiscal Francisco Barbosa de entregar bienes de campesinos a grupos armados ilegales como el ‘Clan del Golfo’:

“El señor Barbosa se negó a entregar el listado de bienes que la Fiscalía tenía que recoger, de los que entregaban los paramilitares se indemnizaran sus víctimas. Ahora entiendo por qué, esas tierras se las había entregado al Clan del Golfo”.

Petro aprovechó el acto público, que además contó con la presencia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, para enviarle un contundente mensaje a Barbosa: “¿Es que la Fiscalía le entregó las tierras del campesinado al Clan del Golfo?, me pregunto yo. ¿O no la supo defender? ¿O no le interesó?”.

En 6AM de Caracol Radio y Canal 1, el exfiscal Barbosa le respondió al mandatario asegurando que, durante su administración la Fiscalía General entregó 1.600 bienes al Fondo de Reparación de Víctimas por un valor de $1,8 billones, fondo que hoy es administrado por el Ejecutivo:

“No hay derecho a que una persona que ejerce ese cargo actúe con ese nivel de infamia contra los funcionarios públicos o contra los servidores públicos que le han servido al país. Uno no puede pretender que, en un acto público como el que ocurrió ayer, que es un acto vergonzoso es un acto lacerante para las víctimas en donde se pretende lavar la hoja de vida criminal al paramilitar Salvatore Mancuso, se ensucie mi reputación y honra como fiscal General de la Nación acusándome a mí y a la Fiscalía de no entregar las tierras de los paramilitares a las víctimas”.

Según aclaró el exfuncionario, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución de orden nacional que depende directamente del presidente Petro, es decir, quien recibe y coordina la distribución de los bienes que buscan reparación a las víctimas del conflicto armado interno es el jefe de Estado:

“Entregamos bienes por la suma de 1.8 billones de pesos, en 14 años de la Ley de Justicia y Paz se había entregado 483.000 millones de pesos a las víctimas y en cuatro años de mi administración se cuadruplicó la cuantía patrimonial comparada con las administraciones anteriores”.

