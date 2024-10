Petro señaló a exfiscal Barbosa de haber pasado tierras de paramilitares al Clan del Golfo

Colombia

Desde San Sebastián, Magdalena, donde el Gobierno nacional hizo entrega de unas tierras a campesinos, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el exfiscal general Francisco Barbosa, por el manejo de la información relacionada con los bienes para extinción de dominio.

“El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la Fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares, para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas”, empezó señalando el mandatario.

Dijo Petro, en seguida que “ahora entiendo por qué: los bienes estaban en manos del Clan del Golfo”. Acompañando esta afirmación, el mandatario se preguntó “¿cómo puede ser que si Mancuso entrega sus tierras y Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más, los Baloy, entregan sus tierras, las hayan acaparado? ¿Cómo es que se le entrega la justicia a la Fiscalía y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil integrantes del Clan del Golfo?”.

En este punto fue que el jefe de Estado plantó serios cuestionamientos a la administración de Barbosa. “¿Es que la Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo? Me pregunto yo. ¿O no la supo defender? ¿O no le interesó? Y entonces tenemos que la Fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos. Así no se puede construir paz ni justicia”.