¡Increible! Médicos rescataron a un anciano en una cueva de India: dice tener 188 años

A través de redes sociales ha estado rondando un video que se hizo viral, en el que aparece un anciano en un estado físico un poco deplorable, siendo movilizado por varias personas en las cales de una ciudad de India. De acuerdo con las versiones iniciales de los usuarios, el adulto mayor habría sido rescatado de una cueva en la ciudad de Bangalore.

Lo impresionante de todo esto, es que después de que el video se dio a conocer, según varias versiones de algunos medios de comunicación internacionales, esta persona fue rescatada por una brigada médica por las condiciones en las que vivía, sin embargo, justo cuando hicieron contacto con él, afirmó tener 188 años de edad.

¿Qué se sabe sobre este atípico hecho?

La agencia de noticias colombiana Minuto30, explicó que cuando lo rescataron, las primeras palabras que este sujeto les pronunció a los médicos fueron que tenía 188 años y que la muerte se había olvidado de él. Además, medios locales del país asiático describieron su estado físico como esquelético, con una barba blanca desordenada y solo vistiendo un pequeño taparrabos. Lo que se sabe es que fue trasladado de inmediato a un centro de salud por su delicado estado de salud.

Como fue de esperar, la afirmación de que tiene 188 años llenó de incredulidad a los internautas que bastante activo en redes sociales no duraron en opinar al respecto, y aunque el hombre sostiene tener esta edad, un artículo publicado por El Español, expertos determinaron que no es su edad verdadera, no obstante, sí tiene 110 años, edad que igual es bastante avanzada teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba.

A continuación, le dejamos el video que se hizo viral y ha estado rondando las redes sociales creando el debate de la edad del anciano:

🇮🇳Encuentran en una cueva en Bangalore, la India, a un anciano que afirma tener 188 años: “La muerte se ha olvidado de mí”



Realmente tiene 110 años y ha sido encontrado en un estado de salud muy preocupante pic.twitter.com/nU1HbysWQ9 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 3, 2024

¿Cuál ha sido la persona más longeva del mundo?

Según el libro de los Récord Guinness, la persona que ha vivido más años en el mundo fue Jeanne Louise Calment, una mujer francesa que logró los 122 años y 164 días. Esta mujer falleció el 4 de agosto de 1997 y fue centro de investigación de muchos científicos que querían saber las razones por las que fue tan larga su vida.

Jean-Marie Robine, un experto demógrafo y geróntologo, tuvo la oportunidad de entrevistarse varias veces con la mujer para acreditar su edad y conocer algunas de las razones que le permitirían tener esa edad. De acuerdo con el experto, “Calment nació en una familia burguesa y acomodada en el sur de Francia, lo que le permitió vivir en un barrio agradable y con todas las comodidades, sin embargo, su edad se debe en gran medida a la casualidad, porque es algo excepcional”.

No obstante, comentó que hay que tener en cuenta que al ser una mujer con unos buenos recursos económicos desde que era muy joven, esto ayudó a acceder a mejores prestaciones sanitarias y a una dieta adecuada. “Por supuesto, comer adecuadamente y de forma variada garantiza un buen funcionamiento del organismo y un menor riesgo de enfermedades”, señalaron en El Español.