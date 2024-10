“Contratos de exploración actualmente firmados son suficientes”: presidente Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a los recientes hallazgos de pozos de gas en distintas zonas del país, anticipando que el gas debe ir quedando atrás si lo que se quiere es reducir el precio de la energía en Colombia.

“Me resistí a hacer nuevos contratos de exploración, porque los actualmente firmados están en curso y son suficientes. Ocupan buena parte del país exceptuando la selva amazónica y zonas estratégicas del agua”, empezó destacando el jefe de Estado.

Petro consideró que “el descubrimiento de gas, y habrá más descubrimientos, nos muestra que el gobierno no estaba equivocado. Claro que tener reservas no significa tener gas y tener gas no significa la fuente más barata de energía”.

En ese punto fue que el mandatario, mediante su cuenta de X destacó que “el gas no es el futuro, tan solo es el presente. El gas del presente debe financiar la transición energética que es lo que abarata la energía en Colombia”. Y concluyó enfatizando en que ese es el camino para lograr el desarrollo.