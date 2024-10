Autoridades desmienten retén ilegal del ELN en Caldas

Manizales

Con videos y fotografías donde se observan camiones con marcas relacionadas con el Ejército de Liberación Nacional - ELN, personas inescrupulosas estarían entregando falsa información a la ciudadanía indicando que integrantes de dicha organización criminal sería la encargada de realizar retenes en las vías del departamento de Caldas, por lo que desde la Secretaría de Gobierno caldense rechazan dicha información e indican que el contenido de esos mensajes es falso, así lo indicó el secretario de esa dependencia, Jorge Andrés Gómez Escudero.

“Nos permitimos aclarar que esta información es falsa, pues el hecho mencionado ocurrió en realidad en el municipio de Tadó, departamento del Chocó, paraje el Tabor, reiteramos a la comunidad que en nuestro departamento no existe presencia de grupos armados al margen de la ley. Así mismo, les pedimos mantener la calma y no difundir información no verificada que pueda generar alarma innecesaria”, indico el funcionario.

En estos materiales se menciona un presunto retén ilegal por parte del ELN en vías que conectan a los municipios de Anserma y Riosucio.

Indican además que es importante mantener la calma y antes de reenviar material como ese que llega a través de redes sociales o WhatsApp, revisar bien la información y evitar enviarla porque puede ser falsa.

