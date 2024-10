Terminal de Transportes inicia verificación a las autorizaciones para el viaje de menores

Cúcuta

En la Terminal de Transportes de Cúcuta también se iniciará con la verificación del cumplimiento de la nueva medida de la Superintendencia en la que se exige una autorización firmada por los padres para permitir el viaje a menores de edad.

Dicha medida ha sido socializada con cada una de las empresas que se encargarán de facilitar este trámite a los viajes en la terminal terrestre de nuestra ciudad.

“Son unos formatos que creó la Superintendencia, que las empresas no están obligadas a tener al pie de la letra, pero sí es un proceso que debe presentarse, con el documento del niño, el documento del padre, la autorización en caso de que no viaje con el padre, madre o tutor y que la autorización sólo la pueden dar ellos, puede ser en físico o en digital y no debe estar notariada” dijo a Caracol Radio Vanessa Escamilla, gerente de la Terminal de Transportes de Cúcuta.

Se espera de esta manera fortalecer la atención a casos de desaparición de niños y jóvenes, en su mayoría que escapan de sus hogares.

“Por parte de la Terminal recibimos con mucho agrado esta circular, puesto que en diferentes ocasiones se han presentado situaciones con nuestros niños y adolescentes, no hemos tenido alertas por parte de abuso como tal, pero sí de niños que han viajado solos, que se han escapado de sus padres y esto mitiga y contrarresta mucho ese tipo de situaciones. Por parte de las empresas debe haber más mano dura debe haber una regulación porque ya la superintendencia nos dice que son requerimientos que debemos adoptar” puntualizó la funcionaria.