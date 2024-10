Miguel Borja alcanzará importante récord con River Plate: Superaría a una leyenda

Miguel Ángel Borja sigue marcando historia en los libros de River Plate con sus goles y presentaciones en el fútbol argentino. Luego de haber participado en el último duelo ante Talleres de Córdoba, el delantero colombiano está a poco de romper un récord que pocos futbolistas ostentan.

Borja está a un encuentro de figurar en la lista de los jugadores que vistieron la camiseta de la banda cruzada por 100 o más partidos oficiales. El oriundo de Tierralta, Córdoba lleva 99 encuentros oficiales con el equipo argentino, y posee 50 goles y 7 asistencias, obteniendo un promedio de 0.50 desde su llegada a tierras bonaerenses.

En la temporada en curso, Borja registra 27 goles oficiales entre liga y Copa de Argentina y Copa Libertadores. Después de su actuación en la Copa América con Colombia, el Colibrí ha convertido siete anotaciones en 13 partidos disputados.

Actualmente, el delantero viene con la pólvora mojada, y pasa por una racha negativa que lo ha alejado de las redes contrarias, con 335 minutos sin marcar. Su técnico en River, Marcelo Gallardo, lo respaldó en el último partido ante Talleres, en el cual marcó, pero su anotación fue anulada por falta previa.

“Cuando el goleador no hace goles, no lo vas a ver contento. Antes todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando, y tiene que estar tranquilo porque si entra en una desesperación puede ser peor (…) Yo le tengo que dar tranquilidad. Él genera las situaciones, pero tiene que creer que ya van a volver los goles. Sería absurdo pensar que no va a volver a hacer goles. Va a volver a convertir”, expresó el entrenador argentino.

Colombianos en la lista

Actualmente, tres deportistas nacionales figuran dentro del selecto listado. Rafael Santos Borré es el colombiano con más partidos en el conjunto argentino, ostentando un registro de 149 duelos jugados entre 2017 y 2021. Detrás del delantero barranquillero están Juan Pablo Ángel, que disputó 116 encuentros oficiales, y Radamel Falcao García, quien alcanzó 111 presencias.

Con las cuentas así, Borja estaría a 13 partidos de superar al Tigre, y meterse en el Top 3 de colombianos con este título. El próximo partido de River será ante Platense, el domingo 6 de octubre a las 5:00 PM (hora Colombia), por la jornada 17 de la liga local.