Juan Pablo Sorín sobre el fútbol femenino colombiano: “Necesitamos una Liga”

Juan Pablo Sorín en el Mundial femenino 2023 (Photo by Harold Cunningham - FIFA/FIFA via Getty Images)

Juan Pablo Sorín, exfutbolista argentino y excapitán de la selección de su país, ha sido una figura destacada en el mundo del fútbol, tanto por su liderazgo en la cancha como por su visión sobre el deporte más allá del campo.

Con una carrera que lo llevó a jugar en equipos icónicos de Europa y Sudamérica, Sorín ha mantenido su influencia en el fútbol global a través de su activismo, su mirada crítica y su trabajo como comentarista. En los últimos años, su enfoque se ha extendido al fútbol femenino, donde aboga por una mayor equidad, reconocimiento y desarrollo.

En entrevista con el El VBar de Caracol Radio, Sorín resaltó la evolución del fútbol femenino, no solo en España, a la que considera la mejor selección del momento, sino también en Colombia, país que ha avanzado gracias al talento natural de sus jugadoras y a las pioneras que exigieron la creación de una Liga.

Subrayó la importancia de una crítica justa y constructiva hacia el fútbol femenino, haciendo énfasis en que, aunque el progreso ha sido notable, aún queda mucho por mejorar, tanto en infraestructura como en la equidad de género dentro del deporte.

Mejor equipo femenino del mundo: ”Por haber conseguido el título mundial en Australia - Nueva Zelanda y la construcción de un equipo base como el Barcelona, con jugadoras por todo el mundo, España es la mejor selección hasta el próximo Mundial”.

Lo que ha sembrado el futbol femenino colombiano: ”Yo creo que tiene que ver con el talento natural, con el origen, con la esencia y bueno, el fútbol femenino colombiano lo ha tenido gracias a las pioneras primero, aquellas que no pudieron vivir esta etapa, de partidos amistosos, de partidos amistosos oficiales. Todo esto va junto a las que patearon el tablero en ese momento, como fueron Melisa Ortiz, Nati Gaitán, Isabela Echeverri, que dijeron que hasta acá llegamos, necesitamos una Liga”.

La exigencia y la crítica; hacer más visible el fútbol femenino: ”La primera tiene que ver con la crítica, ahí todos tenemos que ser muy responsables qué la crítica sea igualitaria, de hecho eso lo hablé con Paniagua. Si falló defensivamente Colombia, hay que decirlo, si te cabecean dos veces en el área y te hacen un gol, significa que no hubo atención defensiva igual que el segundo gol. Eso está muy bien decirlo, por eso la bifurco porque debe haber una crítica constructiva y una autocrítica, por parte de las jugadoras, que ellas mismas lo saben. Por el otro lado, viene el agravio y el ‘todo lo que estamos poniendo no sirve para nada’, eso es lo que hay que repudiar. Por lo que decíamos antes, cien años contra muy pocos años de construcción y de infraestructura, de categorías inferiores para la formación. Segundo, porque los derechos adquiridos tienen una verdad y no tiene que ver solo con el fútbol, tienen que ver con la equidad de género. Por eso lo que hemos construido desde afuera, junto a otras jugadoras, debe mejorarse.”