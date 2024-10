Denuncian combates entre ilegales y patrullajes de disidencias en caserío de Puerto López

El Bagre, Antioquia

Habitantes del municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño le reportaron a Caracol Radio que nuevamente se reportan alteraciones al orden público en el corregimiento de Puerto López por cuenta de las confrontaciones entre grupos ilegales de disidencias y Clan del Golfo, que de nuevo han generado zozobra y temor entre los habitantes del centro poblado y algunas veredas donde se han concentrado los enfrentamientos.

Las fuentes le aseguraron a Caracol Radio que desde el pasado domingo se han registrado combates, especialmente en las veredas San Cayetano Arriba y Malena, dos sectores cercanos del centro poblado de Puerto López. También advierten que desde el pasado domingo en ese caserío han observado patrullajes de un grupo ilegal, al parecer, de las disidencias, lo que aumenta el miedo entre los pobladores de que se pueda reportar un combate en pleno centro poblado.

Las fuentes también advierten que e n el corregimiento actualmente hay unos 12 policías , los cuales habían abandonado el lugar hace un par de meses, pero que regresaron; además, que hay presencia del ejército en las periferias; pese a ello se reporta esta situación.

Recalcan este medio de comunicación que esta situación ha sido negada por algunas autoridades, pero insisten en que es real. Y recuerdan que h ace cerca de un mes denunciaron un desplazamiento de unas 100 personas en esa población, situación que fue negada durante casi una semana por algunas autoridades , pero que finalmente fue admitida por el gobernador de Antioquia.

Insisten las fuentes consultadas que a las comunidades les da miedo denunciar esta situación y por ello en la mayoría de las ocasiones prefieren callar, pero invitan a las autoridades a investigar esta reciente denuncia.

Desde hace mucho tiempo, los habitantes del corregimiento, uno de los más golpeados por la violencia, han solicitado apoyo psicológico para los menores ante los reiterados hechos violentos y mecanismos que eviten el reclutamiento forzado de esta población escolar. Por ello, la solicitud se centra desde la zona en que el colegio sea declarado como zona franca de paz. Solicitudes que hacen de manera urgente, y como es entendible, solicitan la protección de la identidad para evitar represalias de grupos ilegales.

Caracol Radio se comunicó con el ejército para solicitar un reporte de dicha situación, pero por ahora no hay respuesta.

Antecedentes