Reclusa de El Pedregal denuncia que no ha sido atendida de 4 hernias a pesar de tutela

Caracol Radio conoció la denuncia de María Elizabeth Hernández Sosa, una mujer de 59 años recluida en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal de la ciudad de Medellín, quien alega que a pesar de tener una tutela a su favor en la cual se ordena la atención inmediata de su salud por 4 hernias ubicadas en la parte baja de su torso, las autoridades carcelarias no han cumplido lo solicitado a través de este mecanismo de protección de los derechos fundamentales, por lo cual su situación se agrava con el pasar de los días.

Indicó que del centro penitenciario la han llevado a citas de control a diferentes hospitales de la ciudad, pero que a pesar de sus malestares no le realizan el procedimiento quirúrgico que necesita.

“Cuatro hernias, una en el ovario izquierdo y otra en el ovario derecho. Una en la boca del estómago y una dentro del ombligo. Y no puedo casi comer, ya casi no camino porque son unas bolas muy grandes, muy grandes. Y a todas horas que me van a mandar que yo no sé qué y no me bajan. Me llevan y me hacen radiografía y yo les digo: ¿Y yo qué me gano diario con radiografía y no me sacan operarme? Me van a dejar morir acá”.

La señora Hernández le dijo a este medio de comunicación que se le ha dificultado defender su derecho a la salud pues aseguró que es analfabeta, es decir, no sabe ni leer ni escribir, por lo cual se apoyó en otras internas para realizar la tutela con un abogado, y al ver que no se cumplió lo solicitado, decidió hacer pública la denuncia.

“Yo necesito que, por favor, de corazón, de corazón, me ayuden para que me operen esas cuatro hernias, que yo no me quiero morir aquí con eso. Yo le dije, yo le mandé eso al abogado, el abogado le habló a la jueza y la jueza mandó la tutela. En dos meses han mandado dos tutelas”.

Por último, solicitó que la atención a su salud sea de manera pronta para que no peligre su vida, y reveló que como ella hay muchas más internas e internos que sufren problemas de salud en el centro carcelario los cuales al parecer no son atendidos de manera prioritaria por parte de las autoridades encargadas.