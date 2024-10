Rodallega sobre un posible contrato largo con Santa Fe: “Es una opción que está”

Hugo Rodallega ha sido una pieza clave en Independiente Santa Fe desde que llegó a la institución a principios de 2023. El delantero tiene contrato hasta diciembre del presente año y se viene especulando con la opción de renovación desde hace algunos meses, pero de momento no se ha podido establecer un nuevo vínculo.

En diálogo con El VBar Caracol, el futbolista de 39 años aseguró sentirse cómodo en Bogotá e incluso confesó que, junto a su familia, analiza radicarse en la ciudad. Partiendo de esto, se refirió a la opción de contrato con la que se rumoreó, que consiste en seguir jugando hasta que decida retirarse y luego seguir trabajando para la institución.

“Cuando llegue el momento colgaremos los guayos. Es una opción que está”, dijo al respecto. “No se ha concretado nada, el presidente está contento y quiere que me quede acá aportando el conocimiento que uno ha adquirido. Tenemos una buena relación y ha confiado en mí. De momento queremos lo mejor para la institución”, añadió.

Actualidad de Santa Fe

Por su parte, el vallecaucano habló de la actualidad del equipo, rescatando el gran nivel en el que se encuentran todos los jugadores. “Es positivo para todos porque lo que uno quiere es conformar un buen equipo. Las individualidades son importantes, porque sea como sea, los equipos que se conforman con esos jugadores, te pueden generar situación y al final sale ganando el conjunto, son jugadores que marcan diferencia”, complementó.

Su bajo promedio de gol en el segundo semestre: “No todos los torneos son iguales. El delantero tiene esos momentos en lo que las ocasiones no se concretan y eso hace que pasen los partidos y no se marque. No puedo decir que no me preocupa, pero si yo no hice gol me preocupo porque para eso estoy acá, para eso se trabaja y se tiene la paciencia. Partido a partido se buscan las opciones, ya es cuestión de que entre una”

La diferencia del Santa Fe del primer semestre al actual: “El primer semestre no me puedo quedar en que es un Santa Fe diferente, no porque tenemos la base de jugadores que llegó a la final. Se hizo una gran campaña. Llegaron refuerzos que vienen con mentalidad ganadora. Tenemos un grupo que tiene hambre y se esfuerza; no se conforma y eso es fundamental para que Santa Fe pueda marcar una diferencia en la Liga. Tenemos una buena cantidad de puntos y eso lo da el buen trabajo”.