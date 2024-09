Omar Albornoz: “Vine aquí con una ilusión muy grande y el deseo de ser campeón”

El fútbol como el deporte en general ha sido testigo de que las segundas oportunidades existen, y prueba de ello es Omar Albornoz. En poco tiempo, el extremo de 28 años ha sumado minutos importantes en Independiente Santa Fe, anotó gol en la victoria, sobre Fortaleza, y se perfila a consagrarse con la posición de extremo por izquierda.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el jugador oriundo de Cartagena, Bolivar, habló de su buen presente, la manera como se ha sentido en el equipo de la capital, entre otras cosas. “Yo vine aquí con una ilusión muy grande y el deseo de ser campeón. Por eso vine con esas ganas, con la entrega, con ese compromiso y trabajo. Para un jugador que duró un año sin jugar en Junior y retomar el ritmo que tengo acá, se nota que nunca paré y que siempre estuve trabajando juicioso”, expresó.

Albornoz se ha acoplado muy bien al esquema y la idea táctica del técnico Pablo Peirano, quien hoy lo contempla como el titular de la posición que dejó en vilo Francisco Chaverra con su salida a mitad de año. El jugador reconoce que el nivel exigente y buen ambiente del equipo le han permitido mejorar varios aspectos de su juego.

“Es un equipo con una idea de juego muy pronunciada desde un grupo selectivo que es muy bueno. Llego a una familia que juega muy bien al futbol, que está muy bien preparado, yo venía de una para muy larga, pero el apoyo del equipo, del cuerpo técnico me ha ayudado mucho a mejorar y a coger ritmo. Si el grupo te da la confianza es mucho más sencillo”, expresó.

“Es una posición de las más difíciles, requiere de mucha preparación, de mucho compromiso, pero me he sentido muy bien, muy tranquilo, muy cómodo. Sé que me falta mucho más por dar, pero sé que puedo seguir mejorando, el grupo me apoya, entonces ya queda en mí, seguirme preparando para lo que se viene”.

Relación con el DT:

“El profe Peirano trabaja muy intenso, quizás nunca había trabajado así. Pero me he sentido muy bien, la exigencia creo que sirve mucho para que el jugador se sienta mejor, y créanme que me ayuda bastante, me he sentido bastante feliz (…) En el equipo me abrieron las puertas, me cobijaron bien y me he sentido demasiado feliz. Mi familia y yo estamos muy agradecidos con Santa Fe”, reconoció.

Reflexión sobre su presente:

“Siempre las cosas pasan por algo y todo sirve de aprendizaje. Para mí lo de Junior ya pasó, mi presente y mi futuro es Independiente Santa Fe, donde me siento muy feliz, donde estoy dando lo mejor de mí, y sé que puedo dar mucho más”, finalizó.